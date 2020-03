Beate Bias

Frankfurt (Oder) (MOZ) Im Land Brandenburg ist die Zahl von Infektionen mit dem Coronavirus weiter gestiegen. Am Dienstag meldete das Gesundheitsministerium in Potsdam zehn neue Fälle.

In Märkisch-Oderland ist ein Paar betroffen, das in Italien den Urlaub verbracht hat. Nach Angaben des Ministeriums befinden sich die Patienten in häuslicher Quarantäne. Es gehe ihnen den "Umständen entsprechend gut". In Spree-Neiße hat sich ein Mann bei einem Bekannten angesteckt, der bereits am Sonntag nach einer Italienreise "positiv" getestet wurde. In Elbe-Elster sind drei Männer betroffen, aus Cottbus wurden drei neue Fälle vermeldet. Die Zahl aller Infektionen steigt somit in Brandenburg auf 17 Fälle.

Im bundesweiten Vergleich gilt Brandenburg mit diesen Zahlen neben Thüringen und Bremen als "Schlusslicht". Die meisten Erkrankungen wurden aus Nordrhein-Westfalen (484), Bayern (256) und Baden-Württemberg (204) gemeldet. Unternehmen in Brandenburg suchen angesichts der Ausbreitung des Virus zunehmend Rat bei den Industrie- und Handelskammern (IHK). Es gebe vor allem Anfragen aus dem Gastgewerbe und dem Veranstaltungsservice, teilten die IHK Ostbrandenburg in Frankfurt und die IHK Cottbus für Südbrandenburg mit. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher kündigte am Abend an, dass das Ministerium heute landeseinheitliche Regelungen zum Umgang mit Rückkehrern aus Risikogebieten sowie mit Großveranstaltungen treffen wird.

Österreich hat inzwischen die Einreise für Menschen aus Italien weitgehend gestoppt. Ausnahmen seien nur mit ärztlichem Attest möglich, sagte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Die Durchreise von Touristen Richtung Deutschland solle möglich bleiben, wenn gewährleistet sei, dass sie ohne Stopp die Alpenrepublik durchquerten, hieß es. Dazu könne zum Beispiel die Tankanzeige kontrolliert werden.

Frau aus dem Landkreis Oder-Spree mit Corona infiziert

