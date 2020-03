Frank Groneberg

Neuzelle (MOZ) Eine Frau aus dem Amt Neuzelle ist mit dem neuartigen Coronavirus infiziert worden. Darüber hat am Dienstagnachmittag die Kreisverwaltung des Landkreises Oder-Spree informiert. Demnach ist die Frau "positiv auf das Virus SARS-CoV-2 getestet" worden, heißt es in der Mitteilung. Das Gesundheitsamt des Landkreises "hat für die Erkrankte aus dem Bereich des Amtes Neuzelle und eine geringe Anzahl von Kontaktpersonen die häusliche Isolation für 14 Tage angeordnet".

Frau hat nur leichte Symptome

Nach Informationen dieser Zeitung steht dieser Infektionsfall in direktem Zusammenhang mit der Erkrankung einer Ärztin aus Berlin, die am Rhön-Klinikum in Frankfurt arbeitet. Die Frau, die im Ort Neuzelle wohnt, arbeitet als Krankenschwester am Frankfurter Klinikum und ist Mitarbeiterin der erkrankten Ärztin. Sie gehört zu jenen 61 Kontaktpersonen, die nach der Feststellung der Erkrankung der Ärztin getestet worden waren. Die Neuzellerin war als einzige Person positiv getestet worden, das Testergebnis stand bereits am Montag fest.

"Die Erkrankte hat nur leichte Symptome und ist in einer stabilen Verfassung", teilte Dr. Ricardo Saldaña-Handreck, Leiter des Gesundheitsamtes Oder-Spree, am Dienstag mit. Angesichts der wenigen Kontaktpersonen habe man "nach derzeitigem Stand rea­listische Aussichten, dass wir es ausgehend von diesem Fall nicht mit einem Massengeschehen zu tun bekommen". Und er betonte: "Wir reden aktuell über eine Erkrankte, nicht über eine krisenhafte Situation in Oder-Spree. Weitergehende Restriktionen sind derzeit nicht erforderlich."

Das Gesundheitsamt des Landkreises stehe in ständigem Kontakt mit der Krankenschwester, erklärte der Amtsleiter. "Die Frau und auch die Kontaktpersonen werden von uns betreut." Im Abstand von mehreren Tagen würden erneute Diagnostiken durchgeführt. Am Dienstag in Neuzelle verbreitete Informationen, laut denen es bereits zwei Erkrankte gibt, konnte Dr. Ricardo Saldaña-Handreck nicht bestätigen: "Es gibt nur diesen einen bestätigten Fall", sagte er am Abend.

Zu den Kontaktpersonen, die sich seit Dienstag vorsorglich in häuslicher Isolation befinden, gehört auch ein Schüler der staatlichen Neuzeller Grundschule "Am Fasanenwald". Der Junge gehört zum Verwandtenkreis der infizierten Frau. Er zeigt keinerlei Symptome oder andere Auffälligkeiten irgendwelcher Art, sondern wurde lediglich prophylaktisch nach Hause geschickt.

Mahnung zur Besonnenheit

Wegen des aktuellen Infektionsfalls wurde am Dienstag entschieden, zwei in Neuzelle geplante Veranstaltungen abzusagen. Das betrifft zum einen den 11. Eisenhüttenstädter Unternehmerball, der am 21. März in Neuzelle stattfinden sollte und nun von den veranstaltenden Unternehmern gestrichen worden ist. Zum anderen hat die Gemeinde Neuzelle das traditionelle Benefizkonzert des Brandenburger Polizeiorchesters, das für den 22. März, 16 Uhr, in der Mehrzweckhalle angesetzt war, abgesagt.

Neuzelles Bürgermeister Dietmar Baesler sicherte am Dienstagabend der erkrankten Frau und den anderen betroffenen Personen die Unterstützung der Gemeinde zu. "Ich bitte alle Mitbürger darum, jetzt besonnen zu rea­gieren", sagte er. Wichtig sei es, weiterhin alle Vorsorgetipps, die von den Fachbehörden gegeben worden sind, zu befolgen.

Für Bürgerfragen rund um das neuartige Coronavirus hat das Gesundheitsamt des Landkreises Oder-Spree ein zentrales Infotelefon unter der Rufnummer 03366 352002 eingerichtet. Montags bis freitags, 8 Uhr bis 18 Uhr, werden dort Fragen beantwortet.