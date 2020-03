Olav Schröder

Bernau Kommunale Verwaltungen, Krankenhäuser und andere Einrichtungen in der Region stellen sich auf die Corona-Gefahr ein. Es gibt eine neue Hotline und auf Einschränkungen für Besucher wird hingewiesen. Doch manche Bereiche werden zu unrecht mit Einschränkungen aufgrund der Ausbreitung des Virus in Verbindung gebracht.

Vor dem Hintergrund von anhaltenden Hamsterkäufen in den Supermärkten werden auch Engpässe beim Mittagstischangebot der Bernauer Tafel vermutet. Das ist aber nicht der Fall, wie Tafelkoordinator Peter Raske sagt. Die Tafel verarbeite hauptsächlich Frischware, die für die Vorratsspeicherung nicht geeignet ist und daher auch nicht auf der Einkaufsliste für Hamstereinkäufe steht. Zwar gebe es in den Frühjahrsmonaten immer ein geringeres Angebot von Obst und Gemüse. Der Grund sei aber, das dieses zu dieser Jahreszeit aus ferneren Ländern Europas geliefert, somit teurer sei, und daher das Angebot in den Märkten bereits geringer ausfalle, als sonst im Jahresverlauf. Einschränkungen und Vorgaben gibt es aber in diversen Gesundheitseinrichtungen. Das Helios Klinikum Berlin-Buch hat bis auf Weiteres alle Patientenveranstaltungen und Klinikbesuche von gefährdeten Patientengruppen abgesagt, sagte Anja Himmelsbach, Abteilungsleiterin der Unternehmenskommunikation. Auch die Mitarbeiter seien angehalten, Dienstreisen und Konferenzen durch digitale Meetings zu ersetzen.

Besucher mit Erkältungssymp-tomen haben derzeit keinen Zutritt zum Helios-Klinikum. Um dennoch den Kontakt der Patienten zu ihren Angehörigen und Freunden aufrecht zu erhalten, ist das Handyverbot in den für Besuchern und Patienten zugänglichen Bereich aufgehoben worden. Wenn möglich, sollten Besuche aber eingeschränkt werden.

Neue Hotline

Auf vielen Fluren und offenen Bereichen sind in dem Klinikum aktuell keine Desinfektionsmittel-spender vorhanden. Auch dahinter verbirgt sich eine Vorsichtsmaßnahme. Das Klinikum beugt so Diebstählen vor, um wegen der angespannten Lage seine Bestände zu sichern. Sorgfältiges und regelmäßiges Händewaschen mit Seife in den allgemein zugänglichen Sanitärräumen schützt, lautet der Ratschlag.

Im Immanuel-Klinikum in Bernau können Besucher ihre Angehörige weiterhin besuchen, sagt Sprecherin Jenny Jörgensen, fügt aber hinzu: "Wie auch sonst, sollten sie nur kommen, wenn sie gesund sind, um ihre Angehörigen vor Infektionskrankheiten zu schützen." Wie überall gelte auch für Angehörige der Patienten die Vorgabe des Robert-Koch-Instituts. Auf jeden Fall sollte bei einem Verdacht telefonisch mit dem Arzt, der Klinik oder dem Gesundheitsamt Kontakt aufgenommen werden.

Das Helios-Klinikum hat am Dienstag eine eigene kostenfreie 24-Stunden-Hotline unter 0800 8123456 gestartet. Bei Bedarf werden die Anrufer an geschultes medizinisches Personal weitergeleitet.

Die Verfügbarkeit von Desinfektionsmitteln bereitet der Bernauer Tafel gleichfalls Sorgen, jedoch aus anderen Gründen. Wie Peter Raske sagt, seien die Mittel zur Reinigung der Kühlfahrzeuge oder Küchen im Preis rasant gestiegen oder gar nicht mehr lieferbar. Die Tafel verfüge jedoch noch über einen eigenen Vorrat für etwa zwei Monate. Doch allein der Preis für 200 Stück Einweghandschuhe sei von normal neun auf teilweise über 20 Euro gestiegen.

Kommunikation per Telefon

Landrat Kurth Daniel tauscht sich wiederum regelmäßig mit den Kommunen über die aktuelle Situation im Landkreis Barnim aus. Sofern möglich, wird darum gebeten, dass Anliegen der Einwohner von den Verwaltungen möglichst telefonisch oder per E-Mail behandelt werden.