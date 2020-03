Ines Weber-Rath

Zeschdorf (MOZ) So sehnsüchtig man die Kabel erwartet, die das schnelle Internet bringen sollen – so geht es nicht: Beim Schachten in Neu Zeschdorf haben die Bauarbeiter einer schwedischen Firma ein Telefonkabel getroffen, berichtete Axel Buggisch in der jüngsten Beratung der Zeschdorfer Abgeordneten.

"Die stehen vorm Haus und sagen: So, wir machen jetzt den Durchbruch in Ihr Haus – ohne Ankündigung", so Buggisch weiter. Seine Abgeordnetenkollegin Nadine Buchholz beklagte, dass die Arbeiter Grundstücke in Abwesenheit der Eigentümer betreten, um den möglichen Trassenverlauf zu begutachten. Die Straßen würden nach den Arbeiten "katastrophal" aussehen, so die Hohenjesarerin. Der einzige, der im Bautrupp Deutsch spreche, sei der Vorarbeiter, wusste sie.

Das gehe auf eine vertragliche Forderung des Landkreises zurück, sagt der Landrats-Beigeordnete Rainer Schinkel auf Nachfrage. Er verweist auf die e.discom und Stadtwerke Schwedt. Sie haben als Bietergemeinschaft den Zuschlag für die Erschließung im Raum Alt Zeschdorf-Lebus erhalten. Was die Überwachung der Arbeiten angeht, "sind wir auf die Hilfe der Kommunen, also in dem Fall der Lebuser Amtsverwaltung angewiesen", ergänzt sein Kollege Danny Wollank aus dem Kreis-Wirtschaftsamt. Die Vertreter der Bauämter sollten an den Bauberatungen teilnehmen und die Arbeiten abnehmen. Sie sind auch Ansprechpartner bei Problemen, wie den genannten