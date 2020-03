Conradin Walenciak

Fürstenwalde (MOZ) Freier Internetzugang für alle – in Fürstenwalde wurden nun die ersten drei WLAN-Hotspots, die aus dem Förderprogramm des Landes Brandenburg finanziert werden, eingerichtet.

An der "Bullenwiese" an der Spree, an der Bonava-Arena und an der Kulturfabrik kann ab sofort kostenlos im WLAN-Netz des Landes gesurft werden. Insgesamt werden 1200 dieser Router im ganzen Bundesland für öffentliches Internet sorgen.

Die Router zu installieren, gehört für Servicetechniker Jonas Schrokosch zu den eher leichteren Aufgaben. Der 21-Jährige arbeitet jetzt seit einem dreiviertel Jahr für die Elektro-Firma Kabel – Service – Netzbau (KSN) aus Cottbus. "Die Software habe ich im Büro schon installiert. Hier vor Ort geht es nur noch darum, die Technik im Schrank zu verstauen und den Router an die Wand zu schrauben."

Parallel zum vom Land geförderten WLAN-­Projekt treibt die Stadt Fürstenwalde die WLAN-­Abdeckung durch ihr eigenes Freifunk-Projekt voran. Bei diesem kann jeder einen Teil seiner Bandbreite der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen.