Maria Neuendorff

Berlin (NBR) Die Kälte", antwortet Helga Sperlich, wenn man sie fragt, was das Schlimmste am sowjetischen Gulag war. Auf Einladung der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur sitzt die 87-jährige Zeitzeugin nun gemeinsam mit ihrer Leidensgenossin Rosel Blasczyk auf einem Podium in Berlin-Mitte. Die Corona-Angst, ihr hohes Alter, der lange Weg aus Süddeutschland haben beide nicht davon abgehalten, sich auf die Reise nach Berlin zu machen.

Sie haben ganz anderes ausgehalten. Monate dauerte Helga Sperlichs Verschleppung im Viehwagon von Berlin nach Workuta nördlich des Polarkreises. "Wir waren 60 Frauen, durften wochenlang nicht raus. Konnten uns nicht waschen. Für die Notdurft gab es nur ein Rohr in der Waggontür", erinnert sich Sperlich, die heute in Baden-Württemberg lebt.

Im Sommerkleid, ohne Strümpfe kam sie 1952 im Bahnhof in Workuta an. "Obwohl man mir einen Armeemantel und Stiefel gegeben hatte, bekam ich schon auf dem Weg ins Lager erste Erfrierungen." Zwölf Stunden schuftete sie täglich im Schnee, verlegte Schienen für das Bergwerk. Im Winter sanken die Temperaturen bis auf Minus 50 Grad.

"Man konnte keine Minute Pause machen, sonst wäre man erfroren." Doch noch schlimmer als die Kälte empfand sie die ewige Dunkelheit und die Schneestürme. "In der Brigade liefen wir mit Schaufel vor dem Gesicht." Weiße Flecken auf der Nase bedeuteten Erfrierungsbrand. Wer nachts auf dem Weg zur Latrine im Schneegetümmel verloren ging, erfror.

Die Erzählungen von Helga Sperlich und Rosel Blasczyk beschreiben das Schicksal von schätzungsweise fünf Millionen Frauen aus der Sowjetunion sowie Europas, die zwischen 1935 und 1955 in die Lagerhaft der UdSSR gerieten. Sie stammten aus allen Gesellschaftsschichten. Helga Sperlich war 19, lebte in Werder/Havel in der DDR und hatte nach dem Abitur gerade eine Stelle im Astrophysikalischen Institut in Potsdam angetreten, als sie zu 25 Jahren Arbeitslager verurteilt wurde. Über ihre Glindower Theatergruppe hatte sie Kontakt zu einer Jugendclique, die heimlich Satire-Zeitschriften mit DDR-Witzen tauschen. "Wir waren im Nazi-Regime groß geworden und merkten bald, dass wir in eine neue Diktatur geraten waren", beschreibt sie ihre politische Einstellung. Sie selbst habe allerdings nichts weiter getan, als Post von Freunden mit nach West-Berlin zu nehmen und dort in die Briefkasten zu werfen, wenn sie ihre Cousine besuchte.

Aus Sicht der Stasi, die sie 1951 abholte, gehörte sie deshalb einer antikommunistischen Widerstandsgruppe an. Helga Sperlich erinnert sich noch genau an die ersten Stunden in einer Kellerzelle in der Potsdamer Bahnhofstraße. "Ich habe stundenlang mit den Fäusten gegen die Tür getrommelt. Erst als ich vor Erschöpfung einschlief, holten sie mich zum brutalen Verhör."

Genauso wie Helga Sperrlich wusste auch Rosel Blasczyk nicht, was sie gestehen sollte. Die heute 91-Jährige aus der Pfalz wurde schon im April 1947 während einer Razzia auf einer Tanzveranstaltung in Beelitz festgenommen. Der Grund: In ihrem Ausweis prangte ein Stempel aus der englischen Besatzungszone, in der sie kurz nach der Flucht aus Niederschlesien gelebt hatte. "Du bist Spionin", herrschte man sie im Potsdamer KGB-Gefängnis immer wieder an.

Ohne Verfahren kam die 22-Jährige ins Speziallager Sachsenhausen. Nach drei Jahren Haft wurde sie per "Fernurteil" aus Moskau zu zehn Jahren Workuta verurteilt. "Schreien brachte ja nichts. Irgendwann war man abgestumpft. Das Leben war sinnlos geworden", beschreibt Rosel Blasczyk ihre Gefühle. Es folgten fünf Jahre Zwangsarbeit in der Ziegelei und beim Lehmabbau unter Tage. Wer das Tagesziel nicht schaffte, dem wurden die sowieso schon spärlichen Rationen an wässeriger Kohlsuppe gekürzt.

"Mir war klar, dass ich unter diesen Bedingungen 25 Jahre nicht überleben würde", sagt auch Helga Sperlich, die ganz ähnliche Erinnerungen hat. Doch dann starb 1953 Stalin, und sie gehörte zu den rund eine Millionen Gulag-Häftlingen, die amnestiert wurden.