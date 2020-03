Nancy Waldmann

Slubice (MOZ) Nach den empörten Reaktionen, die der zum 8. März herausgegebene Sicherheitsratgeber für Frauen ausgelöst hatte, rudert die Stadtwache (Straz Miejska) zurück. "In Anbetracht der Tatsache, dass einige Sätze und Formulierungen Kontroversen ausgelöst haben, verzichten wir auf die weitere Publikation der Broschüre", ist seit dem Wochenende auf der Webseite der Stadt slubice.pl zu lesen, unterzeichnet vom Kommandanten der Wache Wiesław Zackiewicz. "Ich versichere, dass wir bei der Erarbeitung des Textes nur gute und ehrliche Absichten gehegt haben. In der Zukunft werden wir bei ähnlichen Broschüren auf die darin enthaltenen Formulierungen besonderes Augenmerk legen", so Zackiewicz.

Vergangene Woche hatte die Stadt die Publikation veröffentlicht, die Ratschläge für Frauen auf der Straße, zuhause, auf Reisen und im Fall von Übergriffen enthielt (MOZ berichtete). Darunter waren Hinweise wie "Deine Kleidung kann provokant wirken", "Vermeide Blickkontakt mit Fremden" und "Bei Reparaturen im Haus bitte immer einen Nachbarn oder Bekannten hinzu" – Sätze, die in Słubices sozialen Medien Kritik und Häme ernteten, weil sie ein überholtes Geschlechterbild voraussetzten und implizit die Opfer statt die Täter von Übergriffen in die Verantwortung nähmen. "Gut, dass die Publikation gestoppt ist. Allerdings glaube ich kaum, dass das Aufsehen, das die Sache erregt hat, zum Verständnis des Problems beiträgt", sagt Natalia Zwirek, die auf ihrem Facebook-Kanal "Pogranicze Lubuskie" zuerst Zweifel an dem Ratgeber öffentlich gemacht hatte.