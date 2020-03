Sabine Rakitin

Bernau Das Ofenhaus platzt am Montagabend aus allen Nähten. Das Interesse an dem viel diskutierten Bauvorhaben für die Schwanebecker Chaussee scheint groß zu sein. Viele Kommunalpolitiker sind gekommen, vor allem aber an die 200 Bürger der Stadt, die aus erster Hand erfahren wollen, wie genau die Pläne des Investors für das gut 41 Hektar große Gelände am Eingang Bernaus aussehen.

Erst vor wenigen Wochen hatten die Stadtverordneten mehrheitlich die Offenlage des Bebauungsplanentwurfs zum jetzigen Zeitpunkt abgelehnt und Bürgermeister André Stahl (Linke) beauftragt, mit Investor Gerald Breschke nachzuverhandeln. Dabei ging es in erster Linie um die Zahl der geplanten Wohnungen, die von einst 1500 auf 2300 gestiegen war. Es ging um Forderungen zum Lärmschutz, um die Verkehrsplanung, Fußgänger- und Radwege, mehr Pkw-Stellplätze und die Wärmeversorgung des neuen Wohnviertels, die die Kritiker gern in den Händen der Stadtwerke sehen wollen. Zumindest für die letzte Forderung gibt es am Montagabend ein klares Ja von Breschke. Der Wärmeliefervertrag werde mit den Stadtwerken abgeschlossen, erklärte er und erhielt spontan Beifall aus dem Publikum.

Bereits vor der Informationsveranstaltung am Montag hatte der Investor schriftlich Stellung zu den Wünschen der Stadtverordneten genommen. Dass nach deren Auffassung nur 1850 Wohneinheiten auf der Liegenschaft entwickelt werden sollen, sei zwar nachvollziehbar, antwortete er. Sie müssten aber berücksichtigen, dass die Erhöhung der Wohneinheiten im Laufe des Planverfahrens den Gesprächen zwischen der Nordland GmbH und den Vertretern der Stadt Bernau entsprächen. "Gekauft haben wir die Liegenschaft unter den gleichen Voraussetzungen wie die Liegenschaft im Schönfelder Weg. Danach hätten wir für beide Liegenschaften keine Infrastrukturkosten zu tragen gehabt, das heißt, im Wesentlichen keine Kosten für öffentliche Spielplätze, Schulen, Kitas und Straßenlandschaften", führt Breschke aus. Dies habe sich zwischenzeitlich in den Verhandlungen geändert. "Wir übernehmen nun den allergrößten Teil der Infrastrukturkosten und müssen diese natürlich refinanzieren. Dies geht nur über die verhandelten Erhöhungen der Wohneinheiten." Kurzum: Alles müsse sich auch rechnen, sagt Breschke.

Die ehemalige Militärliegenschaft ist mit Altlasten kontaminiert. Auf einer Fläche von rund 12 000 Quadratmetern im südlichen Teil liegen Tanks und Betonfundamente zwei bis drei Meter tief in der Erde, Mineralöle und auch Kampfmittel. Im nordwestlichen Bereich sind auf etwa 9000 Quadratmeter Fläche Müll und Abfall vergraben. Die Kosten der Sanierung werden auf acht bis zehn Millionen Euro geschätzt, zuzüglich zwei Millionen Euro für die Kampfmittelbeseitigung, erklärt Gutachter Stephan Lill am Montag.

Lärmschutz und Verkehr, das sind die Themen, die insbesondere die Bewohner des auf der anderen Seite der Schwanebecker Chaussee liegenden Stadtteils Lindow interessieren. Verkehrsplaner André Zimmermann verteidigt seine Untersuchungen gegen Kritik unter anderem von Thomas Werner (Bündnis für Bernau). Der Stadtverordnete stellte das Ergebnis der Verkehrszählungen infrage und wollte wissen, ob die inzwischen hinzugekommenen beziehungsweise sich im Bau befindlichen weiteren Wohngebiete Bernaus in der Planung berücksichtigt wurden. Der Verkehrsplaner erläuterte, dass es für das neue Wohngebiet vier Anbindungen an die Schwanebecker Chaussee geben werde – in Höhe der Blumberger Chaussee, der Wilhelm-Weitling-Straße, der Arthur-Stadthagen-Straße und der Karl-Liebknecht-Straße. Eine weitere Fußgängerampel zur Überquerung der Schwanebecker Chaussee ist ebenfalls geplant. "Der Verkehr verteilt sich eher zur Autobahn-Anschlussstelle Bernau-Süd", ist Zimmermann überzeugt. Auch wenn sich die Verkehrsmenge seit den ersten Zählungen erhöht habe (aus Richtung Blumberg um 32 Prozent, sowie in Richtung Norden um zwölf Prozent), durch signaltechnische Anpassungen auf der Schwanebecker Chaussee könne man das abfangen.

Es geht um Lärmschutz

Eine 20 Meter hohe Glaswand entlang der Autobahn soll den Lärm für die Bewohner des neuen Viertels mindern. "Die Gebäude schirmen sich gegenseitig ab", erklärt Ingenieurin Andrea Niesel. Vor Lärm und zusätzlichem Verkehr geschützt werden wollen auch die Bewohner von Lindow, die sich in der anschließenden Fragestunde zu Wort melden. Für Lindow erhöhe sich die Lärmbelästigung um höchstens ein Dezibel, sagt die Ingenieurin. Eine Temporeduzierung auf 30 km/h in der Schwanebecker Chaussee könne zu einer Lärmreduzierung führen. "Der Effekt würde mehr als ausgeglichen", erklärt sie. Später wird Bürgermeister André Stahl einer Bernauerin, die an der Karl-Liebknecht-Straße wohnt und beklagt, dass der Verkehrslärm bereits morgens um 3.30 Uhr beginne, sagen: "Entlastet werden Sie in Lindow nicht!"

"Was passiert, wenn die Stadtverordneten das Projekt nicht befürworten?" fragt der Bernauer Jürgen Althaus Investor Gerald Breschke. "Dann passiert dort nichts", antwortet dieses. "Dann bleibt die Fläche der Schandfleck Bernaus!"

Am 2. April wird die Vorlage zur öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanentwurfs erneut im Bernauer Parlament behandelt.