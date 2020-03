Jens Sell

Strausberg (MOZ) Fast 6300 Euro haben der Landratsbeigeordnete und Kämmerer Märkisch-Oderlands, Rainer Schinkel, und der Sachbearbeiter kaufmännische Liegenschaften der Kreisverwaltung, Jan Fechtner, am Dienstagmorgen im Oberstufenzent-rum in Strausberg übergeben.

Das Geld fließe dem Förderverein zu, versicherte OSZ-Leiterin Gudrun Thiessenhusen. Die Hausmeister Uwe Aderkast und Frank Schulze sowie Abteilungsleiter Jörg Kopper nahmen den symbolischen Scheck entgegen, denn sie haben einen großen Anteil daran, dass er dem OSZ zuerkannt wurde.

Vier Komponenten

Gewürdigt werden mit dem Geld die Anstrengungen des Oberstufenzentrums, sparsam mit Elektroenergie, Wasser und Wärme umzugehen. Ausgewertet wurden jetzt die Ergebnisse dieser Bemühungen im Schuljahr 2018/19. Die Summe setzt sich aus vier Komponenten zusammen: Die Hälfte der eingesparten Wasserkosten, 25 Prozent der Heizkosteneinsparung und 35 Prozent des gesparten Stroms. Als Viertes kommt seit einigen Jahren eine pädagogische Prämie hinzu, denn: Seit 2008 läuft dieses Fifty-Fifty-Projekt bereits, und seither sind alle Stellschrauben schon ziemlich weit angezogen, so dass die Sparpotenziale und damit Prämienanreize immer weiter gesunken sind. "Aber die Bemühungen der Schulen, trotzdem weitere Einsparmöglichkeiten zu suchen und die Schüler einzubeziehen, sollen ja trotzdem gewürdigt werden", begründet Rainer Schinkel die Prämie.

Deshalb war auch Jörg Kopper bei der Übergabe dabei, denn er hat seit Jahren die Arbeitsgemeinschaft Energie geleitet, in der Schüler ständig nach klimagerechten Verfahren fahnden. Als neues Vorhaben nannte er, den Sitz des Oberstufenzentrums an der Wriezener Straße in Strausberg als Smart­home computergestützt zu optimieren. Ein zweites Vorhaben soll sein, Unterrichtsräume im Seelower Schulteil von Teilnehmern des Wahlpflichtkurses Lehmbau innen verputzen zu lassen, so dass neben dem besseren Raumklima auch eine zusätzliche Wärmedämmung entsteht. "Wir haben auch schon richtig wissenschaftlich begleitete Projekte zum sparsamen Umgang mit den Ressourcen angeschoben", berichtet Gudrun Thiessenhusen. So unterstützte das Energiebüro der Stic Wirtschaftsfördergesellschaft die Untersuchungen mit Messreihen oder Dichtheitsprüfungen von Türen. Am Seelower Schulteil kam die Wärmebildkamera schon zum Einsatz.

Ein Dutzend Schulen

Für die zwölf am Fifty-Fifty-Projekt teilnehmenden Schulen in kreislicher Trägerschaft werden dieser Tage rund 14 200 Euro ausgereicht. "Seit 2008/09 hat der Landkreis insgesamt 151 800 Euro ausgeschüttet", berichtet Jan Fechtner. Damals haben fünf Schulen teilgenommen. Rainer Schinkel freut sich besonders, dass auch die Förderschulen sich beteiligen: "Man muss alle Schüler für den sparsamen Umgang mit Strom, Wärme und Wasser sensibilisieren, das prägt das Verhalten für das ganze Leben." Die Hausmeister praktizieren ganz alltägliche Sparmethoden: Stoßlüften statt Fenster auf Kipp, vorausschauendes Heizen und Ausschalten von Stand-by-Geräten.

Insgesamt wurden an den zwölf teilnehmenden Schulen für Wärme, Wasser und Strom Kosten in Höhe von genau 39 296,55 Euro gespart. Das entlastet den Kreishaushalt.