Auf der Bühne des Friedrich-Wolf-Theaters proben Tänzerinnen für Too Cool For School, das am Freitag Premiere feiert. © Foto: Gerrit Freitag

Michael Heider

Eisenhüttenstadt (MOZ) Weit zurückgelehnt sitzt Josh Malo inmitten leerer Stuhlreihen des Friedrich-Wolf-Theaters, die Bühne fest im Blick. Die Tänzerinnen bewegen sich routiniert zum "Bum, Bum, Tack", das der Choreograf ins Mikrofon spricht.Monatelang haben sie für Too Cool For School geprobt. Kommenden Freitag feiert das Projekt auf der 28. Tanzwoche Premiere.

Josh, was macht eigentlichen einen guten Choreografen aus?

Ein guter Choreograf schafft es, einer tauben Person über Bewegung das Gefühl zu geben, sie würde den Song erkennen. Bewegung und Musik sollten in Einklang stehen. Kommt ein lautes Geräusch in dem Song vor, tanze ich dieses auch groß. Erzählt der Liedtext eine Geschichte dann versuche ich, diese zu verkörperlichen. Es hinzubekommen, die Musik zu visualisieren. Das macht für mich einen guten Choreografen aus.

Wie entwickelst du neue Choreografien?

Das ist immer unterschiedlich. Das Erste, wovon ich mich leiten lasse, ist das Gefühl. Meistens höre ich bei einem Song bereits markante Stellen heraus und kann mir vorstellen, welche Bewegungen passen. Zwischen den Stücken, die ich dann bereits im Kopf habe, füge ich weitere Bewegungen hinzu. Über die Jahre entwickelt man ein Repertoire an Bewegungen, auf das sich zurückgreifen lässt. Grundsätzlich versuche ich, Kontraste zu schaffen. Das heißt etwa, von großen zu kleinen Bewegungen zu gehen, damit ein gewisser Spannungsbogen vorhanden ist.

Wie war es im Fall des Gemeinschaftsprojekts Too Cool For School? Stand die Choreografie bereits, als du in Eisenhüttenstadt ankamst, oder entwickelte sie sich in der Arbeit mit den Tänzerinnen noch weiter?

Für dieses Projekt war es eine Mischung aus beidem. Manche Teile standen bereits, andere habe ich mir bewusst frei gelassen. Vieles entsteht durch Bilder. Man muss sehen, wie lange eine Pose gehalten wird, wann Tänzer abgehen und wieder auf die Bühne kommen. Da habe ich mir die Freiheit gelassen, einmal nicht zu choreografieren und meinen Kompetenzen so weit zu vertrauen, es trotzdem in der vorhandenen Zeit fertig zu bekommen.Dafür braucht es auch Vertrauen in die Tänzerinnen. Sie müssen es umsetzen können, wenn es heißt, wir machen einen Teil jetzt plötzlich anders.

Woher kam die Idee zu Too Cool For School?

Als Choreograf bin ich das erste Mal auf der Tanzwoche. Ich wollte ein Thema finden, mit dem jeder etwas anfangen kann. Entweder man blickt mit einer gewissen Nostalgie auf die Schulzeit zurück oder besucht die Schule noch. Es sollte etwas für die ganze Familie sein und womit jeder etwas verbinden kann.

Was erwartet die Zuschauer?

Es erwartet sie all das, was zur Schule dazugehört. Unterricht, verschiedene Launen und natürlich Spaß mit Freunden. Schule verbindet. Sei es, weil man merkt, man kommt ja doch miteinander klar, oder einfach nur, weil geteiltes Leid halbes Leid ist. Es ist ein Mix aus Gefühlen mit Wiedererkennungswert, Spaß und einer gewissen Nostalgie.

Als Tänzer des Team Recycled warst du bereits auf der Tanzwoche zu Gast. Wie fühlt es sich an, nach Eisenhüttenstadt zurückzukommen?

Ich bringe eine riesige Dankbarkeit und Demut mit hierher. Als ich mit Team Recycled für Flashback hier getanzt habe, habe ich großen Respekt vor der Reihe gewonnen. Die Tanzkultur in Eisenhüttenstadt wird stark gefördert. Ich möchte dazu beitragen, dass das Erlebnis für die Zuschauer etwas ist, was in Erinnerung bleibt.

Warum lohnt sich ein Besuch der Tanzwoche?

Die Tatsache, dass Choreografen unabhängig voneinander hier eigene Geschichten erzählen, macht es einfach spannend. Es ist wie ein Geschenk, an dem man rüttelt, um herauszufinden, was drin ist. Man hat vielleicht eine Vorahnung, weiß aber nie genau, was man bekommt. Allein dieses Überraschungsfaktors wegen kann sich ein Besuch lohnen. Außerdem lernt man verschiedene Tanzstile und Musikkulturen kennen. Es bietet sich ein Blick in andere Welten, der sonst vielleicht verschlossen wäre.

Was ist für dich als Profi das Besondere an der Tanzwoche?

Man sieht hier Laien- und Profitänzer. Aber solange man für eine gemeinsame Sache brennt, sind alle gleich. Das schafft Einheit. Und das sieht man auf der Tanzwoche sehr deutlich. Es ist richtig cool, eine solche Plattform nutzen zu können. Ich komme aus Berlin, wo die urbane Tanzszene sich mehr im Untergrund abspielt. Aber hier wird sie den Zuschauern wie auf dem Silbertablett präsentiert.