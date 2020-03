Inez Wassberg, Goldschmiedemeisterin aus Eberswalde an einer Blechwalze, um Teile für ein Schmuckstück in die richtige Dicke zu walzen. © Foto: Kerstin Bechly

Eberswalde (MOZ) Während der Arbeit an ihrem Meisterstück – einem Collier aus 585er Gelb- und Weißgold mit einem Brillant und einem Spektrolith – gab es für Inez Wassberg eine Phase, in der sie ein wenig in Panik geriet.

"Die Häuser, in der sich meine kleine Werkstatt befand, wurden von Stadt- auf Erdgas umgestellt. Die Gase haben ein unterschiedliches Temperaturverhalten beim Verarbeiten des Materials und ich musste mir neue Brenner besorgen, dabei war die Zeit schon so eng", erinnert sich die Eberswalderin. Doch es hat alles geklappt. Innerhalb der geforderten vier Wochen – Materialbeschaffung und -vorbereitung eingeschlossen – lieferte sie ihr Collier ab und bestand diesen praktischen Teil.

Für ein Collier hatten sich alle fünf Frauen in ihrem Meisterkurs entschieden. "Es ist opulenter, man kann damit mehr zeigen als mit einem Ring", begründet Inez Wassberg und sagt zu ihrem: "Im Vergleich zu den anderen war meines schon richtig zierlich."

Die Meisterschülerinnen hatten bei der Gestaltung freie Hand, sollten aber verschiedene handwerkliche Techniken wie Sägen, Umformen, Hartlöten bei Temperaturen bis 1000 Grad Celsius und Oberflächenbearbeitung, zum Beispiel mit Sandstrahl, nachweisen. Dass die dreieckige Form bei ihr eine zentrale Rolle spielen sollte, hatte sich für Inez Wassberg schon beizeiten abgezeichnet. "Wir waren mit Meisterschülern aus ganz Deutschland in Idar-Oberstein in Bayern bei Edelsteinschleifern. Da war mir ein Spektrolith aufgefallen, der bei bestimmtem Lichteinfall blau leuchtet", erzählt die 52-Jährige den Werdegang.

Diesem dreieckigen Stein verlieh sie einen seidenmatten Glanz und setzte darunter einen Brillanten. Die geschlossenen und offenen Glieder hat sie als ungleichseitige Dreiecke geformt. Die gebogenen Teile und die Verbindungen sauber zu arbeiten, forderten sie heraus. Es ging aber gleich alles glatt.

Ausbildung kurz nach der Wende

Drei Jahre und damit länger als heutzutage dauerte ihre Meisterausbildung bei der Handwerkskammer Frankfurt (Oder) Region Ostbrandenburg. "Wir hatten sie 1990 angefangen. Da gab es so kurz nach der Wende und der Umstellung auf die neuen Standards viele Fragen zu den Inhalten der Ausbildung und Prüfungen, aber keiner wusste so richtig Bescheid", erinnert sich Inez Wassberg. Es war auch eine Zeit der vielen Reisen für die Ehefrau und Mutter einer kleinen Tochter – nach Frankfurt (Oder), nach Dresden, zu ihrem im vorigen Jahr verstorbenen Mentor Peter Pohl nach Zepernick, mit dem sie auch die Ideen für die vorzulegenden zwei Meisterstückentwürfe besprach.

Am 11. Juni 1990 hatte sich die gelernte "Edelmetallfacharbeiterin mit Spezialisierung Goldschmied" mit einer Ausnahmegenehmigung in der Heegermühler Straße in Eberswalde selbstständig gemacht – und in ihrem Geschäft Juwelier & Goldschmiede Lanowski gut zu tun mit Neuanfertigungen, Umformungen von Schmuckstücken, dem Ansetzen von Steinen, Neuknüpfen von Perlketten sowie Reparaturen. Als Kunden immer häufiger nach ergänzenden Ketten oder Ringen zum vorhandenen Schmuck fragten, nahm Inez Wassberg Kontakt zu Händlern auf, erweiterte ihr Angebot, stellte eine Verkäuferin ein. Die Werkstatt wurde zu klein und als schräg gegenüber ein Wohn- und Geschäftshaus entstand, griff sie zu. Mittlerweile arbeiten im Fachgeschäft mit Markus Lück ein zweiter Meister, zwei Verkäuferinnen sowie zwei Lehrlinge. Andrea Witte, die bisher fünfte künftige Goldschmiedin, steht vor ihren ersten Prüfungen. Und mit Maria Engler bildet Inez Wassberg erstmals eine Einzelhandelskauffrau aus. "Unsere Branche ist doch eine besondere. Da braucht man spezielles Wissen, um auf die Kundenwünsche einzugehen".

Ihr Geschäft so auszubauen und auch auszubilden, das hatte Inez Wassberg vor 30 Jahren nicht vor. Und ist um so froher, die Meisterausbildung absolviert zu haben. Sie gab ihr für die berufliche Entwicklung kaufmännisches Wissen mit sowie die Ausbilderbefähigung, die auch durch die IHK anerkannt wurde. "Ohne Meisterausbildung hätte ich mit einem eigenen Betrieb nicht anfangen wollen. Es hat sich alles rentiert", sagt sie bestimmt.

Ihr bereitet es immer noch große Freude, auf die individuellen Wünsche der Kunden eingehen zu dürfen. Die drehen sich inzwischen weniger um neuen Schmuck, sondern oft um Erbstücke mit hohem ideellen Wert. Manchmal ist nur die Ringweite zu ändern, mal soll ein Stein zu einem neuen Anhänger gestaltet oder ein Stück umgeformt werden. Manchmal bringen Kunden Schmuck aus dem Urlaub mit, der aufgewertet werden soll. Im Geschäft haben alle gut damit zu tun und Wassberg bedauert, dass die Zeit fehlt, wieder mal etwas Schönes für die Auslage zu schaffen.

Ihr Collier, dessen Verkaufswert damals 11 000 DM betrug, hat sie übrigens nur einmal getragen, bei der Eröffnung zu einer fachspezifischen Ausstellung. "Manche sagen, es würde gut zu meiner Arbeit im Geschäft passen. Aber es hat sich wohl mein Geschmack geändert. Und es wäre nicht so günstig, das Collier in der Werkstatt zu tragen". Denn da werde ja gelötet, gesägt, geschliffen, mit Polierpasten unterschiedlicher Körnung hantiert – alles würde das Collier allmählich verschmutzen. Ja, man kann sich ganz schön schmutzig machen als Goldschmied. "Das ist nichts für weiße Kittel und lange Fingernägel", lacht Inez Wassberg. Es ist eben ein Handwerksberuf, auch wenn es mittlerweile einige Hilfsmittel gibt wie Ultraschallgeräte für die Reinigung der Schmuckstücke. Früher wurde zu Zahnbürste und Lappen gegriffen.