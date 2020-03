Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Jahr 1945 veränderte das Gesicht Frankfurts für immer. Am 21. und 22. April fielen Bomben auf die im Januar zur Festung erklärte Hauptstadt des damaligen Regierungsbezirkes. Am Tag darauf nahm die Roten Armee Frankfurt ein. Wochenlang loderten Brände, das historische Zentrum wurde zerstört.

Die wohl größte Herausforderung für die Stadt und ihre zurückgekehrten, vom Krieg gezeichneten Bewohner sollte jedoch erst noch kommen. Mindestens 1,5 Millionen Kriegsgefangene und Zivilverschleppte wurden zwischen 1945 und 1950 im Frankfurter Heimkehrlager in die Freiheit entlassen. Die Stadt entwickelte sich zu einem gigantischen Menschenumschlagplatz. Zugleich fanden viele Tausend Polen, zum Teil aus Sowjetischen Lagern, in der ehemaligen Dammvorstadt, in Słubice eine neue Heimat. Aus einer wurden zwei Städte, die sich neu erfanden.

Von der Zeitwende vor genau 75 Jahren soll eine Ausstellung erzählen, die das städtische Museum Viadrina derzeit mit Kooperationspartner vorbereitet; darunter das Stadtarchiv, der Historische Verein zu Frankfurt, die Europa-Universität Viadrina und die Dachmarke Kulturland Brandenburg. Am Sonntag, 26. April wird die Ausstellung eröffnet, der Titel lautet: Krieg und Frieden in Brandenburg. Denn die Folgen und Nachwirkungen des Zweiten Weltkrieges spiegeln sich in Frankfurt exemplarisch wie in kaum einer anderen Stadt in Brandenburg wider.

"In der Sonderausstellung geht es um Frankfurt vor dem Krieg als Verwaltungs- und Militärstandort. Um Frankfurt während des Krieges als Schauplatz von Kampfhandlungen und Verbrechen. Und auch darum, welche wichtige Aufgabe die Stadt nach dem Ende des Krieges zu erfüllen hat. Mit einer zerstörten Infrastruktur, wenigen Ressourcen und den unglaublich vielen Menschen, die plötzlich zu versorgen waren", erklärt Martin Schieck, Leiter des Museums Viadrina. In der Ausstellung soll deutlich werden: In Frankfurt befand sich das deutsche Entlassungslager überhaupt. "Es ist immer noch erstaunlich, wie Frankfurt das geschafft hat. Es hat viel damit zu tun, dass an verantwortlicher Stelle fähige Leute mit großartigem Organisationstalent gesessen haben", meint Konrad Tschäpe von der zum Museum gehörenden Gedenkstätte für die Opfer politischer Gewaltherrschaft.

Aufruf an die Frankfurter

Die Ausstellung soll zeigen, wie der Krieg nach Frankfurt kam. Und die Menschen in der Stadt auch in Friedenszeiten noch über Jahre beschäftigte. Ausgestellt werden sollen neben historischen Bildern und Schautafeln auch Dokumente wie Passierscheine für die Festungsstadt, Tagebuchaufzeichnungen von Zeitzeugen oder Relikte wie ein in den 1990er Jahren in Frankfurt entschärfter Blindgänger. "Wir planen auch, ein Stück weit die Wohnsituation in Frankfurt nach dem Krieg nachzustellen. Viele vorher kriegswichtige Gegenstände wurden nach dem Krieg in der Not umgenutzt. Aus einem Stahlhelm wurde ein Sieb, aus einer Gasmaske eine Milchkanne", erzählt Martin Schieck.

Er und seine Kollegen sind zugleich auf der Suche nach persönlichen Nachlässen und Erinnerungen. "In jeder Familie wird anders erinnert. Die vielen verschiedenen Facetten des Zweiten Weltkrieges kann unsere Ausstellung gar nicht abbilden. Deshalb sind wir auf der Suche nach authentischen Objekten und Zeitzeugnissen. Wir wollen das ganze Wissen der Frankfurter mit einbeziehen", sagt Schieck.

Wer etwas zur Ausstellung beitragen möchte, ist aufgerufen, sich an das Museum Viadrina in Frankfurt (Oder) zu wenden: Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Str. 11, Telefon: 0335 401560.