Kai-Uwe Krakau

Ahrensfelde Die Empfehlung des Sozial- und Kulturausschusses Ahrensfelde dürfte bei den anwesenden Eltern für Erleichterung gesorgt haben: Das Gremium sprach sich in der Sitzung am Montagabend mit fünf Ja-Stimmen und einer Enthaltung gegen eine Erhöhung der Kita-Gebühren in der Kommune aus. Die endgültige Entscheidung liegt allerdings bei der Gemeindevertretung. Sie tagt dazu am 20. April.

Bereits im Vorfeld hatten sich die Unabhängigen BVB/Freie Wähler Ahrensfelde gegen eine weitere finanzielle Belastung der Eltern gewandt. Die grundsätzliche Debatte sollte darüber geführt werden, die Kitakosten so schnell wie möglich abzuschaffen und nicht erst im Jahr 2024. Die wichtige frühkindliche Förderung und Bildung sei für die Entwicklung eines Kindes entscheidend und müsse deshalb kostenfrei und unabhängig vom Einkommen der Eltern ermöglicht werden, hieß es.

In der Ausschusssitzung hatte Fachbereichsleiter Swen Schwarz zunächst die vorgenommene Kalkulation ausführlich und geduldig mit zahlreichen Grafiken erläutert. Die letzte Erhebung stamme aus dem Jahr 2016, ein neuer Kalkulationszeitraum stehe deshalb an. Darüber hinaus sei eine Anpassung erforderlich, da das brandenburgische Kita-Gesetz und die entsprechende Betriebskosten- und Nachweisverordnung vor zwei Jahren maßgeblich geändert wurden.

Nach Angaben von Schwarz sind die Personalkosten besonders stark gestiegen. Dies hänge unter anderem mit Tariferhöhungen, aber auch der eigenen Ausbildung von Quereinsteigern zusammen, so der leitende Verwaltungsmitarbeiter. Für den Durchschnitt der kostendeckenden Beiträge nannte Schwarz ein Beispiel aus dem Krippenbereich. Dort lag dieser bisher bei 471 Euro, nach der neuen Kalkulation sind es 710 Euro (bei jeweils elfstündiger Betreuung).

Antrag zu Netto-Einkommen

Als Kriterien der sozialen Staffelung wurden von der Verwaltung das Einkommen der Eltern, die Anzahl der kindergeldberechtigten Kinder in der Familie und der vereinbarte Betreuungsumfang herangezogen. Beim Brutto-Einkommen eines Haushalts mit zwei Verdienern ist man dabei von insgesamt 5000 Euro ausgegangen. In der Vorlage wurde den Ausschussmitgliedern ein Vorschlag mit abgesenkten Kostendeckungsgrad (weniger als 100 Prozent) für die Beitragshöchstsätze unterbreitet. In der Anlage waren Beispiele mit einer null- sowie zehnprozentigen Steigerung im Verhältnis zu den bisherigen Gebührenhöchstsätzen aufgeführt.

"Die Kalkulation ist in Ordnung, die Eltern sollten wir aber nicht noch mehr belasten", sagte Christian Kusch (Bürgerverein Eiche) in der Diskussion. Patrick Seiler (Unabhängige-BVB/Freie Wähler) kritisierte die Staffelung der Gebühren als nicht sozial. Sie begünstige die Gutverdiener, so der Ahrensfelder. "Ich werde keiner Erhöhung zustimmen", sagte auch Heike Laqua (CDU). Nach Auffassung von Burckhard Ackermann (Linke) sind die Personalkosten von 2018 bis 2020 um 33 Prozent gestiegen. "Das Land gleicht die Kosten aber nicht aus", so der Gemeindevertreter.

Ein Antrag der Unabhängigen-BVB/Freie Wähler, bei den zu zahlenden Gebühren vom Netto- statt vom Bruttoeinkommen auszugehen, fand im Sozial- und Kulturausschuss nicht die erforderliche Mehrheit. Es gab lediglich eine Ja- bei vier Nein-Stimmen und einer Enthaltung.