Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Eng ist es, wenn mittags in der Grundschule Nord gegessen wird. Für knapp 400 Kinder stehen gerade einmal 50 Plätze in zwei eigentlich für den Unterricht gedachten Räumen zur Verfügung. Genau die aber fehlen, um genügend Räume für den vorgesehenen Teilungs- und Differenzierungsunterricht zu haben.

Das Problem soll jetzt durch einen knapp eine Million Euro teuren Anbau an die Schule gelöst werden. Im Bauausschuss wird am Donnerstag das von der Stadt vorgesehene Projekt vorgestellt, bei dem es sich um einen eingeschossigen Anbau an der Ostseite des Gebäudes handelt. Der 119 Plätze bietende und 200 Quadratmeter große Speisesaal soll auch als großer Veranstaltungsraum genutzt werden können.

Dank des Anbaus können die jetzige Ausgabeküche und ein für die Schulspeisung genutzter Raum künftig zu Klassenzimmern umgebaut werden. Auch die beiden großen Unterrichtsräume, die zurzeit für Schulveranstaltungen genutzt werden, sollen so umgebaut werden, dass daraus vier Klassenzimmer entstehen.

Bis sich die Raumnot in der Grundschule Nord entspannt, wird allerdings noch einige Zeit vergehen. Nach dem bisherigen Zeitplan soll die Baustelle Anfang Juni eingerichtet werden. Die mit viel Lärm verbundenen Abbrucharbeiten sind für die Sommerferien vorgesehen. Allerdings müssen die Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrpersonal ein ganzes Unterrichtsjahr mit Einschränkungen leben. Was Lärm verursacht, soll möglichst außerhalb der Unterrichtszeiten erledigt werden. Wird der jetzt vorgestellte Zeitplan eingehalten, könnten der neue Speisesaal und die neuen Klassenzimmer ab dem Schuljahresbeginn 2021/22 genutzt werden. Dieser Zeitplan sei allerdings nur zu halten, heißt es aus dem Rathaus, wenn die Baugenehmigung pünktlich eintrifft und die Ausschreibung im ersten Anlauf ein positives Ergebnis liefert.

Mit dem Schulausbau einher geht der Anbau eines Fahrstuhls, mit dem die Barrierefreiheit der Schule erreicht werden soll. Damit wird eine wesentliche Forderung des Konzepts "Gemeinsames Lernen in der Schule" erfüllt. Der Aufzug soll vom Schulhof aus gesehen an der Westseite des Gebäudes angebaut werden und alle Etagen erschließen.