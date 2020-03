Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Eine Anlaufstelle für junge Menschen in der LGBT*-Community (Lesbisch, Schwul, Bisexuell, Trans*) gab es bislang in Frankfurt nicht. Joram Ulmke und Alexander Lehmann wollten das ändern und gründeten die Proud Unicorns ("stolze Einhörner"), eine Jugendgruppe offen für alle bis 28 Jahre. Gerade in ländlicheren Gegenden fühle man sich oft alleingelassen. Alexander Lehmann berichtet von seinem eigenen Coming Out: "Ich stand kommunalpolitisch in Seelow in der Öffentlichkeit, das ging schnell reihum", sagt der junge CDU-Politiker. Es folgten Anfeindungen. Erst in einem Verein in Berlin fand er Anschluss. Joram Ulmke zog aus Frankfurt am Main "ins schönere Frankfurt" – im Gegensatz zur Oderstadt gibt es in der hessischen Stadt solche Angebote für junge Menschen.

Die Proud Unicorns seien nun ein Versuch, ein solches auch hier zu etablieren. "Vor 30 Jahren gab es ja schon mal den Club gleichgeschlechtlich Liebender", sagen die beiden 22-Jährigen. Zu ihrem ersten Treffen im Februar kamen acht Interessierte. Zwei davon sind noch nicht geoutet und wünschen sich Unterstützung. Die anderen würden gerne gemeinsame Unternehmungen anstoßen, zum Beispiel zum internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie am 17. Mai oder zum Christopher Street Day in Berlin oder Potsdam.

Zwar machten die beiden Organisatoren auf Datingplattformen und in sozialen Netzwerken auf die Proud Unicorns aufmerksam. "Aber das Internet ist kein geschützter Raum", betont Alexander Lehmann. Und: "Das Coming Out ist etwas Intimes." Den geschützten Rahmen zum Treffen, Reden, Kennenlernen bieten die beiden zunächst in den Räumen des CVJM in der Lindenstraße. Dass der christliche Verein junger Menschen und eine queere Jugendgruppe nicht zusammenpassen, findet Joram Ulmke nicht. "Ich bin gläubig, protestantisch", erzählt er. Als er vor vielen Jahren merkte, er "schaue Jungs doch lieber an als Mädchen", suchte er nach einem Begriff dafür, fand das Wort "schwul". Er betete viel, fragte sich, wie das sein kann. "Doch je tiefer ich in die Materie einstieg, desto eindeutiger wurde, dass der liebe Gott kein Problem damit hat und ich so, wie ich bin, von ihm geliebt werde."

Ulmke, der Azubi bei der IHK ist, und Alexander Lehmann, der bei einer Bank arbeitet, sind beide politisch aktiv, kennen sich durch die CDU. Um nicht den Eindruck zu erwecken, dass die Gruppe einen religiösen Hintergrund hat, haben beide auch schon Kontakt mit dem Mikado und der Viadrina aufgenommen. Der Name der Gruppe entstand im Übrigen durch eine Schreibmappe mit Einhorn darauf. "Man musste dem Kind ja einen Namen geben", sagt Alexander Lehmann lachend.

Treffen am 27. März, CVJM, Lindenstr. 8