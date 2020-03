Carola Voigt

Angermünde (MOZ) Die Angermünderinnen verschliefen einen guten Start in die Partie. Nach dem 3:0 gelang zwar Elisa Dahlke der erste HCA-Treffer (3.), doch die Torflaute sollte sich bis zur zehnten Minute hinziehen. Erst dann traf Franziska Wein per verwandeltem Siebenmeter zum 2:7. "Wir waren einfach nicht konsequent im Abschluss und haben hinten nicht energisch genug eingegriffen, so Trainer Denny Reinicke.

Mit der Auszeit der Gäste nach 13 Minuten besserte sich das Angermünder Angriffsspiel. Mutiger im Abschluss und mit mehr Durchsetzungsvermögen verringerten sie den Rückstand bis zur 25. Minute auf zwei Tore (12:10). Dies kostete Kraft und so waren es zur Halbzeit schon wieder vier (15:11), da kam die Verschnaufpause gerade recht. Für die elf HCA-Treffer trugen sich sieben Werferinnen in die Statistik ein. Vier Siebenmeter wurden erfolgreich umgesetzt, nur Michelle Lindner vergab einen (28.).

Elisa Dahlke, die den ersten und letzten HCA-Treffer in der ersten Halbzeit setzte, avancierte dann im zweiten Abschnitt zur besten Werferin. Zunächst sorgte aber Elisa Branding per Doppelpack für den Stand von 13:15. Dahlke (36.) und Eileen Reinicke (37.) ließen den Rückstand auf ein Tor schmelzen (17:18).

"Als nun Karolin Köder den 18:18-Ausgleich markierte, glaubten wir fest an einen Punktgewinn", erinnerte sich Zweit-Trainer Dirk Cavalier. Diese Hoffnungen waren zunächst berechtigt, denn die Dahlke-Show folgte. Sie brachte ihr Team mit dem 19:18 erstmals in diesem Spiel in Führung. Noch waren aber 20 Minuten zu spielen. Auch den BFC-Ausgleich egalisierte Dahlke mit einem erfolgreichen Siebenmeter zur 20:19-Führung. Es blieb spannend. Der BFC traf doppelt, doch Dahlke schloss vom Punkt aus zum 21:21 ab (45.).

In der letzten Viertelstunde machte sich der Kraftverschleiß des kleinen HCA-Kaders bemerkbar. Die Uckermärkerinnen kassierten durch kleine Fehler fünf Treffer in Folge (26:21) und damit war die Partie entschieden, denn ein zweites Mal konnten sie das Ruder nicht herumreißen. Reinicke hob noch die engagierte Leistung der beiden Jungspielerinnen Elisa Branding und Michelle Lindner hervor.