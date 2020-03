Roland Hanke

Bad Saarow (MOZ) Darauf haben sie lange warten müssen, genauer gesagt fünf Monate und zwei Tage – und das bei sieben Niederlagen und drei Unentschieden. Der letzte Punktspielsieg der Männer vom Scharmützelsee in der Landesklasse Ost datiert vom 5. Oktober, Mitte der Hinrunde beim 4:1 im Heimspiel gegen Preußen Beeskow.

Und jenen Namensvetter aus der Kreisstadt, dessen am Sonnabend ins Wasser gefallene Derby gegen den SV Woltersdorf am Ostermontag, 13. April, nachgeholt werden soll, haben die Saarower nun vorerst wieder auf den letzten Rang in der Tabelle geschoben – allerdings punktgleich mit einem Spiel mehr. Zum derzeitigen Nichtabstiegsplatz 14 und dem Müllroser SV sind es fünf Zähler Rückstand.

"Dieser Sieg war überfällig", sagte der Saarower Trainer Klaus Schulze. "Und was mich besonders daran freut: Wir haben ihn mit einer guten spielerischen Leistung eingefahren – ebenso wie das Remis zuvor beim Müllroser SV." Die Hoffnung, den Klassenerhalt zu schaffen, lebe unbeirrt in der Mannschaft. Aber an das Siegen müsse sie sich erst wieder gewöhnen, wie ein Stück Besinnlichkeit in der Kabine nach dem Spiel gegen die Luckauer gezeigt habe. Der Humor ist also auch nicht verloren gegangen.

Die mangelnde Chancenverwertung war der einzige Wermutstropfen in diesem Heimspiel. So landete ein Handelfmeter am Pfosten (29.), trafen die Gastgeber jeweils einmal in der ersten und zweiten Halbzeit die Latte – aber zweimal eben auch ins Schwarze. Nach einer Stunde gelangte der Ball nach einem Angriff über die linke Seite zu Tom Herrmann, der von der Strafraumgrenze mit dem linken Fuß ins rechte untere Eck vollendete. Und 14 Minuten später sorgte Tim Strey aus etwa 17 Metern mit einem Lupfer über den heraus eilenden Luckauer Torwart Philipp Schwittek für den 2:0-Endstand.

Sehr gute Mannschaftsleistung

"Die Luckauer haben eigentlich nur in den ersten zehn Minuten richtig Paroli geboten. Den Rest des Spiels waren wir besser und deutlich überlegen", resümierte Schulze. "Das war eine sehr gute Mannschaftsleistung, wobei Niklas Rottenberg in der Abwehr und Tim Strey im Mittelfeld noch herausragten." Der Schwung von zwei guten Spielen in Folge soll nun auch am Sonnabend bei Viktoria Jüterbog zum Punkten genutzt werden.

Preußen Bad Saarow: Tommy Zinke – David Dürre, Jamie Mc Ewan, Niklas Rottenberg, Christian Schneider – Christian Dobberack, Tim Strey, Stefan Hoppe (90+1. Florian Maaß), Alec Buder (46. Jannik Rottenberg) – Tom Herrmann, Thomas Bemman (63. René Hoffmann)

Schiedsrichter: Oliver Dzewior (Frankfurt) – Zuschauer: 65