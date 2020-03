Manuela Bohm

Kotzen (MOZ) Der Bau des neuen Feuerwehr-Gerätehauses in Kotzen wurde mit 225.500 Euro aus Mitteln des des Kommunalen Investitionsprogrammes des Landes Brandenburg gefördert. Die Gesamtkosten betrugen 500.000 Euro.

Amt Nennhausen und Gemeindevertreter Kotzens hatten ebenfalls die nötigen Mittel im Haushalt eingestellt. Zur Einweihung am Freitag dankte Ortswehrführer Robert Fechner aber nicht nur den Finanzgebern, sondern auch der Planerin Carmen Euen und den bauausführenden Firmen. Dank richtete er zudem an die Kameraden, Kameradinnen, Jugendlichen und Kinder, die sich durch ihr Engagement an den aufzubringenden Eigenleistungen des Verein beteiligten. Überdies hatten Angehörige für die Einweihungsfeier Kuchen, Getränke, etc. zur Verfügung gestellt. Besonders dankte er in diesem Zusammenhang dem neuen Nachbarn, Marco Maeß, der die Kameraden mit Rat und Tat bei den umfangreichen Pflasterarbeiten unterstützte. 13 Baufirmen waren in Kotzen am Werk.

"Ich bin froh, dass hier alles so gelang. Sie schützen das Hab und Gut der Bürger. Wir können nur dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen stimmen", gab Katrin Lange, den Dank an die Kameraden zurück. Die Landesministerin für Finanzen hat dem Projekt noch als Staatssekretärin im Landesministerium für Inneres und Kommunales 2018 mit auf den Weg geholfen.