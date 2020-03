BRAWO

Brandenburg an der Havel Im vergangenen Jahr haben 3389 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Angebote der Volkshochschule (VHS) Brandenburg an der Havel genutzt. Das gab der seit Januar 2020 amtierende neue Leiter der Einrichtung, Axel Senf, bekannt.

Die VHS Brandenburg an der Havel bietet jährlich ca. 600 Kurse an. Besonders stark nachgefragt sind Sprachangebote, Kurse in den Bereichen Kunst und Kultur sowie Gesundheit. Zurückgegangen ist hingegen die Beteiligung an Internet- und Computerkursen. "Wir registrieren hier eine gewisse Sättigung. Offenbar sind viele Bürgerinnen und Bürger mittlerweile mit dem PC vertraut", sagte der 61-Jährige.

Die Volkshochschule will sich deshalb künftig noch stärker auf flexible modulare Angebote, insbesondere der digitalen Lernwelten, konzentrieren. Basis dafür soll die VHS-eigene Cloud sowie das VHS-Lernportal sein. Ausgeweitet werden soll das Programm "Junge VHS", in dem zahlreiche Kurse für Kinder und Jugendliche angeboten werden, weil insbesondere Ferienkurse sehr gut angenommen werden.

Die sechs festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der VHS Brandenburg arbeiten derzeit mit 160 nebenberuflichen Dozentinnen und Dozenten aller Fachrichtungen zusammen.