DPA

Berlin (dpa) Die US-Schauspielerin Jenna Dewan (39) hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Die Ex von Hollywood-Star Channing Tatum (39) postete auf Instagram ein Foto, auf dem sie mit ihrem Neugeborenen zu sehen ist. "Willkommen in der Welt, du kleiner Engel!", schrieb sie in das Kommentarfeld.

Das Geschlecht verriet die Schauspielerin ebenfalls: "Callum Michael Rebel Kazee 3/6/20." Demnach kam ihr Sohn bereits am 6. März zur Welt. Die Fans der 39-Jährigen gratulierten umgehend und likten den Post rund 700.000 Mal.

Jenna Dewan hat eine Tochter mit Channing Tatum. Das Paar trennte sich im April 2018 nach fast neun Jahren Ehe. Wenig später kam Dewan mit dem US-amerikanischen Schauspieler und Sänger Steve Kazee (44) zusammen.