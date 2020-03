Matthias Henke

Gransee "Rehwinkel", "Am Fuchsbau", "Eulenweg", "Hasensprünge"? Nein, am Ende wurde es "Am Bergmorgen".

So soll die neue Straße in der Granseer Stadtwaldsiedlung heißen. Darauf verständigte sich jüngst der Ausschuss für Stadtentwicklung, Ordnung und Verkehr. Ein Name wird gebraucht, wenn die Grundstücke vermarktet und bebaut werden sollen. Eine große Diskussion gab es nicht. Christian Tutsch, in der Amtsverwaltung für Planung und Städtebau zuständig, hatte fünf Namensvorschläge vorgestellt. Als Favoriten benannte der Ausschussvorsitzende Peter Gogol (SPD) "Am Bergmorgen" aufgrund des Bezuges, den der alte Flurname mit der Gegend habe. Dem folgten die Mitglieder des Ausschusses. "Schön, dass mal in alte Flurkarten geguckt wurde", kommentierte Martina Erdmann (WG Granseer Land). Bei künftigen Straßenbenennungen könnten dann bedeutende Bürger der Stadt, gerne Frauen, berücksichtigt werden, so Erdmann weiter. Das unterstrich auch Uwe Mietrasch (Bündnis 90/Grüne). Er brachte den Namen der Kraatzer Ornithologin Emilie Snethlage ins Spiel.