Brück/Niemegk Der 25-jährige Fahrer eines LKW mit Anhänger ist in der Nacht auf der BAB 9 auf einen Schilderwagen aufgefahren. Dieser war zur Absicherung einer Nachtbaustelle auf dem mittleren der drei Fahrstreifen aufgestellt worden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Fahrer des LKW gab in einer Befragung an, am Steuer eingeschlafen zu sein. An dem Schilderwagen entstand ein Totalschaden. Neben der Front des LKW wurde auch ein aufgeladener PKW bei dem Unfall beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 20.000 Euro. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen zu reinigen.