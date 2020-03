red

Potsdam Das Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit führt am Donnerstag, 19. März, um 16.00 Uhr, eine Informationsveranstaltung zum Thema "Polizeiberuf" durch. Hier wird auch die Einstellungsberaterin der Polizeiinspektion Potsdam, Polizeioberkommissarin Alexandra Gielow, Interessierten Wissenswertes über den Polizeiberuf, Bewerbungsverfahren und Ausbildungen im mittleren und gehobenen Dienst vermitteln und für Fragen zur Verfügung stehen.

Das BiZ bittet um Anmeldung zu der Veranstaltung unter: Potsdam.BiZ@arbeitsagentur.de oder telefonisch unter 0331/880 2149.

Die Einstellungsberaterin Alexandra Gielow steht selbstverständlich auch außerhalb dieser Veranstaltung Interessierten gern zur Verfügung: 0331/55081006, einstellungsberatung.pipdm@polizei.brandenburg.de.

Gielow beendete 1998 ihre Ausbildung an der Landespolizeischule in Basdorf. Anschließend war sie elf Jahre im Wach- und Wechseldienst der Landeshauptstadt Potsdam tätig. Nachdem sie im Jahr 2011 einenAufstiegslehrgang für den gehobenen Dienst erfolgreich abgeschlossen hat, arbeitete sie wiederum im Wach- und Wechseldienst in Potsdam. Von dort aus wechselte sie 2015 nach in Polizeirevier nach Teltow. Hier traf man sie nun als Revierpolizistin an. Als Alexandra Gielow von der Möglichkeit erfuhr, als Einstellungsberaterin tätig zu werden, war ihr sofort klar, dass das ihr Weg sein wird.

"Ich möchte junge Menschen für den anspruchsvollen und herausfordernden Polizeiberuf begeistern. Die Polizei braucht junge Menschen mit Herz, die diesen "Job" als Lebensberuf verstehen. Es erwartet Sie eine interessante und vielseitige Tätigkeit. Starten Sie Ihre Karriere bei der Brandenburger Polizei. Ich freue mich auf Sie!", so Polizeioberkommissarin Alexandra Gielow.