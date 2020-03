Matthias Henke

Gransee Wie die Einwohner und besonders die Kinder des Amtes künftig an Entscheidungen beteiligt werden, beschlossen die Mitglieder des Amtsausschusses Gransee und Gemeinden bei ihrer Sitzung am Montag. Die separate Satzung war bereits in der vergangenen Sitzung vorgestellt worden. Eine Diskussion und Fragen gab es daher dieses Mal nicht mehr. Dasselbe gilt für eine Änderung der Hauptsatzung, die in diesem Zusammenhang erfolgte.

Nötig gemacht hatte die Änderungen ein neuer Passus in der Kommunalverfassung, wonach Kinder und Jugendliche in allen sie berührenden Angelegenheiten zu beteiligen sind. Dies findet nun auch in einem Paragrafen der Hauptsatzung Erwähnung. Ansonsten wird dort das Thema Einwohnerbeteiligung nur knapp behandelt und stattdessen auf die neue Beteiligungssatzung verwiesen. In dieser sind Zweck und Inhalt einer Einwohnerfragestunde definiert. Es ist aufgeführt, wie Einwohnerversammlungen einberufen werden können und wie Einwohnerbefragungen auszusehen haben. Im Paragrafen über die Beteiligung und Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen ist festgelegt, dass ihre Rechte in diesen Angelegenheiten über die offene Jugendarbeit des Amtes unter Einbeziehung der Schulen, Horte und Jugendeinrichtungen sichergestellt und organisiert werden sollen.

Weitgehend gleichlautende Satzungbeschlüsse haben auch die Vertreter der amtsangehörigen Gemeinden in dieser Sitzungsperiode auf der Agenda. Die Stadtverordneten Gransees haben entsprechende Beschlüsse bereits Ende 2019 gefasst.