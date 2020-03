Alexandra Gebhardt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Es gibt Geschichten, die kann nur das Leben schreiben. Dazu zählt auch die der Brandenburgerinnen Claudia Leiser, die nach fast 23 Jahren ihre Lebensretterin wiedergefunden hat – und das mit Hilfe der Sozialen Medien.

Am 7. September 1997 fällt Claudia Leiser als Sechsjährige beim Spielen in die Stadtschleuse, kämpft minutenlang um ihr Leben, ohne dass ihr irgendjemand zur Hilfe eilt. Und das, obwohl das Mädchen zu diesem Zeitpunkt noch nicht schwimmen kann und offensichtlich mit aller Kraft versucht, sich über Wasser zu halten. "Die kleine rief mit letzter Kraft ‚Mama, Mama’", wird die damals 17-jährige Jenny Mauß in einem Artikel zum Unfall zitiert.

Sie kommt an diesem "kühlen Spätsommertag", wie sie sich erinnert, mit ihrem Freund zufällig am Stadtkanal vorbei und handelt ohne lange zu überlegen. Mit Sachen springt sie ins Wasser, geht dadurch zunächst unter und schleppt sich an Land, um Schuhe und Jacke auszuziehen. Anschließend wagt sie den nächsten Versuch, die 6-Jährige aus dem Wasser zu ziehen. Mit Erfolg: Claudia Leiser überlebt. Mit schweren Unterkühlungen kommt das Mädchen auf die Kinderintensivstation, muss zwei Wochen im Krankenhaus bleiben, wird aber vollständig gesund.

Bedanken kann sie sich bei ihrer Retterin jedoch erst jetzt, fast 23 Jahre später. "Nachdem Claudia gerettet wurde, bin ich sofort nach Hause gegangen, um mir die ganze Entengrütze abzuwaschen. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht richtig realisiert, was passiert war", so Mauß, die Claudia später mit einem Plüsch-Teddy im Krankenhaus besuchen will, aber nicht zu ihr darf. "Meine Eltern haben mir dann den Teddy übergeben. Ich halte ihn noch heute in Ehren", erzählt Leiser beim ersten Wiedersehen, bei dem beide sichtlich gerührt sind.

Wiederfunden haben sich die Frauen, nachdem Jenny Mauß Claudia Leiser mit einem Foto auf dem sozialen Netzwerk Facebook sieht. "Ich habe sie schon vor einem halben Jahr dort gesehen und war mir ziemlich schnell sicher, dass sie es ist. Ich habe mich zuerst aber nicht getraut sie anzuschreiben und erst jetzt ein Herz gefasst", erzählt die heute 39-Jährige. "Ich war völlig überwältigt von ihrer Nachricht und konnte es kaum, fassen nun endlich ‚meine Heldin’ gefunden zu haben", so Leiser. Beide telefonieren kurzerhand, ganze eineinhalb Stunden sprechen sie über den damaligen Unfall, die Rettung und alles, was danach kam, ehe sie beschließen sich persönlich zu treffen. "Wurde auch Zeit" sind sich die Frauen bei einem Spaziergang zur Unfallstelle einig.

Warum Claudia Leiser damals in den Stadtkanal fiel, wird hier leider immer noch deutlich: im gusseisernen Zaun, der wasserseitig entlang der Straße "An der Stadtschleuse" führt, fehlt ein Pfosten. Ebenso wie zwei Steine in der Mauer an gleicher Stelle. "Ich bin als Kind dort durchgeklettert und abgerutscht", erinnert sich Claudia Leiser. Beide Frauen hoffen nun, dass diese potenzielle Gefahr beseitigt wird, sodass sich ein solcher Unfall nicht wiederholt.