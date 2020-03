OGA

Mühlenbecker Land (MOZ) Das Mühlenbecker Land zieht Konsequenzen aus der aktuellen Unsicherheit rund um das Corona-Virus: Gleich vier große Veranstaltungen werden abgesagt.

In der Gemeinde Mühlenbecker Land sind alle Gemeindefeste bis zu den Sommerferien 2020 abgesagt. Diese Entscheidung traf der Bürgermeister Filippo Smaldino in Absprache mit allen vier Ortsvorstehern und dem Vereinsvorstand der Historischen Mönchmühle, teilte die Gemeindeverwaltung am Mittwochvormittag. Betroffen sind im Juni das gemeindeweite Rathausfest, das Mühlenbecker Pfingst-Mönchmühlenfest und der Schönfließer Sommer sowie das ZühlsdorferHeidefest im Juli.

"Wir erleben aktuell eine Zeit großer Unsicherheit, wir wissen nicht, wo es hingeht. Daher haben wir beschlossen, rechtzeitig Konsequenzen zu ziehen", erklärte Bürgermeister Smaldino. Das Mühlenbecker Land folgt damit der Empfehlung des Bundesgesundheitsministeriums, auf Veranstaltungen mit großen Menschenmengen zu verzichten. Das oberste Ziel ist es, die Ausbereitung des Corona-Virus zu verlangsamen.

"Als Gemeinde haben wir eine Verantwortung gegenüber unseren Bürgerinnen und Bürgern. Auch wenn nach wie vor 80 Prozent aller Erkrankungen mit dem Virus milde verlaufen, so ist es doch unsere Pflicht, insbesondere ältere oder anfällige Mitmenschen zu schützen", so Smaldino. Die Entscheidung, diese vier Feste abzusagen, ist sehr schade – vor allem für jene, die bereits seit Monaten an den Vorbereitungen arbeiten. "Wir rechnen schon jetzt mit erhöhten Auflagen des Gesundheitsministeriums. Sicherheit geht vor. Würden wir jetzt mit den Vorbereitungen fortfahren und müssten dann kurzfristig doch absagen, wäre dies gegenüber den vielen ehrenamtlichen Helfern nicht fair", erläutert Gemeindesprecherin Rita Ehrlich. "So viele engagierte Menschen, Vereine und Künstler hatten uns schon ihre Unterstützung zugesagt. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken."

Sobald sich die Situation entspannt, sollen die Feste allerdings nachgeholt werden – notfalls in kleinerem Rahmen. "Verschoben ist nicht aufgehoben", versichert der Bürgermeister. Insbesondere das geplante "Jugendfestival" – für das schon mehrere Bewerbungen vorliegen – und das alljährliche "Seniorencafé" liegen ihm sehr am Herzen.

Unterdessen erarbeitet die Verwaltung einen situationsspezifischen Notfallplan: Wie können auch unter einer möglichen Quarantäne lebensnotwendige Rathausfunktionen aufrechterhalten werden? Zudem erließ der Bürgermeister für seine Mitarbeiter und Verwaltungsangestellten die offizielle Empfehlung, auf unbestimmte Zeit auf das Händeschütteln zu verzichten, um das Risiko zu minimieren. Bürger werden dafür um Verständnis gebeten.

Wer Fragen und Sorgen rund um das Corona-Virus hat, wende sich gern an die eigens eingerichtete Info-Hotline des Landkreises: 03301 6013900 oder per E-Mail an ges.corona@oberhavel.de