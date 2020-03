BRAWO

Brandenburg an der Havel "Faust" ist der deutsche Klassiker schlechthin. Das Stück erzählt von einem, der alles gelernt hat und nichts fühlen kann. Der nach Erkenntnis strebt und sich nicht mit der Begrenztheit des menschlichen Verstandes abfinden kann. Das ruft Mephisto auf den Plan. Alles, was ein Teufel heranschaffen kann, legt er Faust zu Füßen. Faust braucht nur zuzugreifen. Aber selbst jetzt gelingt es ihm nicht, zufrieden oder gar glücklich zu sein. Faust will dem Leibhaftigen beweisen, dass ein Mensch auf dieser Welt niemals zufrieden sein kann. Doch erzählt Goethes Drama die Geschichte eines individualistischen Amoklaufs? Oder zeichnet es ein Sinnbild des Menschen? Beantwortet werden diese Fragen bei der Premiere der neuen Eigenproduktion "Faust" am Freitag, 20. März, ab 19.30 Uhr auf der Studiobühne des Brandenburger Theaters. Karten sind unter 03381/511 111 zu haben.