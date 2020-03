Eugen Gliege

Rathenow Etwas Heimatkunde am Nachmittag: Das lockte am 8. März zahlreiche Bewohner des Rathenower Ortsteils Semlin in ihr Gemeindehaus. Es referierte Heike Brett.

Eingeladen hatte der Ortsbeirat. Die Menge der interessierten Einwohner überraschte. Die Leute kamen so zahlreich, dass noch Sitzplätze dazu gestellt werden mussten. Zunächst gab es Kaffee und Kuchen, serviert von den "Semliner Mädels", dann sprach Heike Brett über Lehn- und Gerichtsschulzen sowie über den "Rosenkranz" in Semlin.

Zum Auftakt ging sie auf den Ortsnamen ein. Laut neuester Forschungsergebnisse könnte es sich bei Semlin um eine Namensübertragung aus dem heutigen Dorf Kmehlen südöstlich von Großenhain, Landkreis Meißen, östlich der Elbe, handeln. Die Hobbygeschichtsforscherin schilderte sodann den Vorgang der deutschen Besiedlung der hiesigen Region im Mittelalter und die Rolle sogenannter Locatoren beim Ansiedlungsprozess, die später vom Landesherren ihr Amt und ihren Besitz als Lehen erhielten. Diese Männer wurden zu Lehnschulzen, denen auch die einfache Rechtsprechung in den jeweiligen Orten zukam. Der Schulze musste unter anderem die Flurordnung überwachen und das Dorfgericht leiten. Seit etwa 1720 (vorher nur 1672 Peter Löjav) findet man in den Archiven die Namen der Semliner Lehn- und Gerichtsschulzen.

Der erste Lehnschulzenhof soll im Rosenkranz (Nr. 2) gestanden haben, der zweite Lehnschulzenhof stand in der heutigen Dorfstraße auf den Grundstücken Nr. 19 und 20. Rosenkranz geht auf einen Unternehmer dieses Namens zurück, der in dieser Straße gewohnt hatte. Vielfach erstaunt horchten die Besucher im Gemeindehaus auf, als Heike Brett erzählte, dass die Ferchesarer Straße einst als Feldweg über den Rosenkranz führte, da erst der Sandberg im Gänsekien abgefahren werden musste, um die Ferchesarer Straße zu begradigen.

Nach dem Vortrag konnten die Gäste Fragen stellen oder Wissenswertes ergänzen. Es wurde auch angeregt diskutiert, wenn es um Personennamen ging, die die älteren Semliner noch persönlich kannten.