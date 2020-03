Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Im Jahr 2019 wurden im Land Brandenburg mehr Gewaltstraftaten registriert als 2018.

Wie Innenminister Michael Stübgen (CDU) am Mittwoch bei der Vorstellung der Kriminalitätsstatistik sagte, seien die Zahlen um 2,4 Prozent auf jetzt 5028 Fälle gestiegen. Zugenommen hätten insbesondere die Fälle einfacher Körperverletzung und die Raubdelikte, aber auch die Zahlen bei Totschlags- und Morddelikten (jeweils plus 50 Prozent). Bei den registrierten Vergewaltigungen ist eine Zunahme um fast 20 Prozent auf 324 Fälle zu beklagen - es gibt also statistisch fast täglich eine Vergewaltigung im Land Brandenburg.

Der amtierende Polizeipräsident Roger Höppner sagte, dass für sämtliche Sexualstraftaten 1683 Verdächtige ermittelt wurden. „Darunter waren 257 Nichtdeutsche, und von diesen 257 waren 163 Zuwanderer. Mehr als 90 Prozent der Tatverdächtigen waren also keine Zuwanderer“, betonte Höppner.

Die Gesamtzahl der Körperverletzungen lag 2018 bei 15.815 Fällen, ein leichter Anstieg gegenüber 2018 und ein Rekordwert seit der Jahrtausendwende. Einen neuen Höchststand hat auch die Zahl der Gewalttaten gegen Polizistinnen und Polizisten erreicht. 2019 wurden 1262 Fälle registriert, eine Zunahme um fast 30 Prozent. 2162 Beamte wurden als Opfer erfasst, 454 mehr als 2018. In 60 Prozent der Fälle standen die Täter laut Statistik unter Alkoholeinfluss.

Erfasst werden in der Kriminalstatistik jene Fälle, die von der Polizei im Jahr 2019 ermittelt und dann an die Staatsanwaltschaft übergeben wurden. Es sind also auch Fälle darunter, die sich bereits 2018 ereignet haben und deren Bearbeitung durch die Polizei 2019 abgeschlossen wurde.