Tilman Trebs, Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) Nach der mutmaßlichen Explosion und dem Hauseinsturz in Hohen Neuendorf haben am Mittwochmorgen die Ermittlungen und die Spurensicherung an der Unglücksstelle begonnen. Inzwischen sind die beiden Toten identifiziert worden, die beim Hauseinsturz am Sonnabend ums Leben gekommen waren.

Nach Angaben von Polizeisprecherin Ariane Feierbach handelt es sich wie vermutet um eine 74-jährige Frau und einen 38-jährigen Mann. Beide hatten in dem Haus gelebt. Ein weiterer Bewohner liegt noch immer mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Über seinen aktuellen Gesundheitszustand konnte die Polizei am Mittwoch auf Nachfrage zunächst nichts sagen.

Am Morgen rückte die Kriminalpolizei mit Unterstützung einer Baufirma an der Unglücksstelle an der Karl-Marx-Straße an. Mit Hilfe eines Baggers wird der Schuttberg nun auseinander genommen, um Spuren zu suchen, die auf die Ursache des Unglückes hindeuten. Wie Ariane Feierbach erklärte, haben sich aus den Zeugenbefragungen bereits Indizien ergeben, die auf die Ursache hindeuten. "Diese Indizien gilt es nun abzuklären." Erläutern wollte die Polizeisprecherin die Hinweise am Mittwochvormittag nicht. Bereits am Montag hatte die Polizei erklärt, ergebnisoffen zu ermitteln. Ausgeschlossen wurde weder ein Unfall noch eine Straftat.

Die Ermittler stehen unter Zeitdruck, weil die einstigen Hausbewohner endlich nach ihren Hinterlassenschaften in den Trümmern suchen wollen. Wie lange die Spurensuche vor Ort dauert, wollte Ariane Feierbach aber nicht prognostizieren. In Hohen Neuendorf hieß es, dass die Arbeiten wohl auch am Donnerstag andauern werden.