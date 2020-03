Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Corona-Präventionsmaßnahme: In Neustadt/Dosse wurden Schulen geschlossen. Grob geschätzt 2.250 Menschen sind vom benachbarten Landkreis Ostprignitz-Ruppin dazu aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Das betrifft auch Schüler und Familien im nördlichen Havelland, im Amtsbereich Rhinow. Doch kommt es in solchen Fällen ebenso zur Lohnfortzahlung bei betroffenen Eltern?

Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin hat tatsächlich keine Quarantäne angeordnet. Er appellierte lediglich an alle Schüler, Lehrer sowie an alle Mitarbeiter der geschlossenen Einrichtungen, bis zum 17. März zu Hause zu bleiben. Dieser Aufruf zu einer Art "häuslicher Vorsorge-Quarantäne", wie die Maßnahme auf www.ostprignitz-ruppin.de bezeichnet wird, richtet sich "auch an alle im jeweiligen Haushalt lebenden Personen, also z.B. Eltern, Geschwister, Großeltern. Damit soll die eigene Gesundheit geschützt und das Risiko einer weiteren Verbreitungsmöglichkeit des neuartigen Coronavirus gering gehalten werden."

Was nun die Lohnfortzahlung betrifft, erklärt Barmer-Sprecher Daniel Freudenreich auf BRAWO-Anfrage: "Für die Lehrer gibt es keine finanziellen Einbußen. Sie bekommen ihr Gehalt weiterhin bezahlt." Auch Eltern von Kindern, die mit ihnen in angeordneter Quarantäne leben, erhalten nach dem Infektionsschutzgesetz für sechs Wochen ihr Gehalt weiter vom Arbeitgeber bezahlt. Die Arbeitnehmer haben dabei die Pflicht, sich beim Arbeitgeber abzumelden.

"Wenn eine Quarantäne nur empfohlen, aber nicht angeordnet wird, greift die genannte Verdienstausfallregelung nach dem Infektionsschutzgesetz nicht", so Freudenreich. "Am besten gehen die betroffenen Eltern direkt auf ihren Arbeitgeber zu, um gemeinsam eine unbürokratische Lösung zu finden. Dabei kann es sich zum Beispiel um den Abbau von Überstunden handeln oder das Nehmen von Urlaubstagen. Gegebenenfalls ist auch unbezahlter Urlaub eine Option", so Freudenreich.

