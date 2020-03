OGA

Oranienburg (MOZ) Ein zwei Jahre alter Golf ist am Dienstag an der Albert-Buchmann-Straße in Oranienburg gestohlen worden.

Nach Angaben der Polizei war der VW um 8.40 Uhr auf dem Parkplatz des Hotels an der Havel abgestellt worden. Der Diebstahl wurde gegen 18.30 Uhr festgestellt. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-OZ 8 wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Der Schaden wurde mit rund 30 000 Euro angegeben.