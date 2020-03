Hans-Jürgen Wodtke

Rathenow/Böhne In den letzten Jahren ist viel zu der einst regional recht verbreiteten Ziegelwirtschaft geforscht worden. Dabei wurden zum Teil erstaunliche Erkenntnisse zutage gefördert. Beobachtungen, die uns heute ahnen lassen, wie leistungsfähig dieser Industriezweig damals war und dabei auch noch maßgeblich zur Entwicklung des vorwiegend ländlichen Raumes beigetragen hat. Auch im Haveldorf Böhne.

Begünstigt wurde die Ansiedlung der Ziegelindustrie durch die vielfach im Elb-Havel-Winkel anzutreffende hochwertige Ziegelerde. Diese wiederum war ein Ablagerungsprodukt der über Jahrhunderte permanent die Ufer übertretenden Elbe. Doch nicht nur diese günstigen Voraussetzungen, sondern auch der zu der Zeit große Hunger nach hochwertigen Ziegelsteinen für die wachsenden Städten, führte zum raschen Erstarken der hiesigen Ziegelindustrie.

Wie hinreichend bekannt, gab es im Haveldorf Böhne vom 19. bis ins 20. Jahrhundert hinein Ziegeleien. So die 1843 von Eduard Borchmann gegründete, spätere Dampfziegelei auf dem Ludwigshof, direkt an der Havel. Etwa neun Jahre später entstand in der Böhner Gemarkung eine weitere Produktionsstätte. Diese wurde von Peter Herms erbaut und 1868 an seinen ältesten Sohn Andreas übergeben.

Eine weitere Ziegelei die über mehr als 60 Jahre Ziegelsteine im Ort produzierte war die Rittergutsziegelei an der Böhner Havel. Doch diese an besonders günstiger Stelle befindliche Fertigungsstätte hatte bereits einen Vorgänger. Das jedenfalls ergaben jetzt Nachforschungen der Hobbyhistorikerin Heike Brett. Über diese wie auch über eine weitere Böhner Rittergutsziegelei berichtete sie in einem Vortrag Anfang März im Böhner Gemeindezentrum.

Demnach war es die gebürtige Jenny von Briest, verwitwete von Möllendorf, die noch vor 1807 eine Ziegelei auf der Böhner Schäferei eingerichtet und betrieben hatte. "Die außerhalb des Ortes befindliche Ziegelfertigungsstätte", so Heike Brett, konnte nicht nur gut mit Brennholz aus dem nahegelegenen Wald versorgt werden, sondern war auch für das Dorf keine Brandgefahr." Die Chronistin nimmt an, dass diese Ziegelei ausschließlich zur Eigenbedarfsdeckung produzierte. Dazu wird auch die Produktion der Ziegel für ihr neues Wohnhaus auf dem Böhner Schlosshof gehört haben. Heute erinnert an diese längst verschwundene Fertigungsstätte auf der Böhner Schäferei nichts mehr.

Wann es schließlich zum Umzug dieser Produktionsstätte an den Dorfrand, an die Havel kam, kann nicht zweifelsfrei belegt werden. Indizien weisen aber darauf hin, dass das um 1825 war. Auch hier brannte man bis etwa 1870 die Ziegel in einem Erdofen, bevor dieser durch einen sogenannten Alt-Deutschen Ofen ersetzt wurde. Heike Brett vertritt die Auffassung, dass die Steine dieser Ziegelei in der Anfangsphase mit B.R. (Böhne Rathenow oder Briest Rathenow) und später mit BÖHNE.BEI RATHENOW gekennzeichnet wurden. Prominentestes Bauwerk mit der Stempelung B.R. ist die um 1838 errichtete Böhner Dorfkirche.

Bisher noch nicht in der Ortschronik aufgetaucht ist eine weitere um 1840 errichtete Rittergutsziegelei. Diese befand sich in der zur Schmetzdorfer Gemarkung gehörenden Kahlenhütte, einer damals zum Rittergut Böhne gehörenden Siedlung. Besitzer war der im Haveldorf ansässige Gutsbesitzer Robert Briesen, Sohn von Jenny Briesen, geborene von Briest, verwitwete von Möllendorf.

Damit betrieb, der auch als Briest von Briest bekannte Junker, über einige Zeit zwei Ziegeleien gleichzeitig. Zur Unterscheidung wurden die in Kahlenhütte produzierten Steine mit R.B. (Robert Briesen oder Rittergut Böhne) gestempelt. Noch heute kann man in der Schmetzdorfer Kirchhofmauer Ziegelsteine mit diesem Stempel finden.

Wie lange man in Kahlenhütte Ziegel brannte, lässt sich nicht exakt belegen. Der Schmetzdorfer Chronik ist aber zu entnehmen, dass die Ansiedlung 1897 aufgegeben und abgerissen wurde. Heute erinnert kaum noch etwas an den einstigen Ziegeleistandort.