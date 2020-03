Klaus Peter Fischer

Potsdam/Stahnsdorf In der Tischtennis Verbandsliga hat die I. Männermannschaft des TTC Post Brandenburg im Auswärtsspiel gegen den TTV Einheit Potsdam eine derbe 1:9-Niederlage hinnehmen müssen. Den Ehrenpunkt für die Brandenburger errang das Doppel Michael Kollatsch/Sebastian Fischer.

Am vergangenen Sonnabend trat das Post Team beim TSV Stahnsdorf II an. Die Brandenburger gingen mit dem Sieg des Doppels Kollatsch/Sebastian Fischer und dem ersten Sieg des dritten Doppels Eric Schüler/Florian Fischer mit 2:1 in Führung. Das zweite Post-Doppel Frank Fischer/Niklas Schütze hatte sich nach starkem Spiel dem ersten Doppel des Gastgebers im Entscheidungssatz mit 8:11 beugen müssen.

In den folgenden Einzelspielen mussten sich zwar die beiden Brandenburger Spitzenspieler Kollatsch und Sebastian Fischer derNr. 1 der Stahnsdorfer Olaf Krüger geschlagen geben, schlugen jedoch beidedie Stahnsdorfer Nr. 2. Nur noch ein Spiel gaben die Brandenburger ab. Der deutliche 9:4-Erfolg sollte der Mannschaft für diezwei Begegnungen an diesem Sonnabend (14 März) Auftrieb geben. Um 10 Uhr treffen die Havelstädter in Frankfurt/Oder auf den dortigen TTC. Bereits am Nachmittag um 15 Uhr tritt man in Leegebruch gegen den TTC Rotation an.