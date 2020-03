Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Es ist keine acht Jahre her, dass die Rheinsberger Remise nach umfassender Sanierung feierlich eröffnet worden ist. Brandenburgs damaliger Bauminister Jörg Vogelsänger (SPD) war dafür am 24. August 2012 eigens in die Prinzenstadt gekommen. Mehr als eine Million Euro aus Städtebaufördermittel waren in die Erneuerung des mehr als 250 Jahre alten Baus geflossen. Wo jahrelang Feuerwehrautos untergestellt waren und der Bauhof ein Domizil hatte, gibt es nun eine moderne Tourist-Information und einen großen Raum für Ausstellungen. Doch schon jetzt sind zumindest Teile der Remise wieder ein Sanierungsfall.

Zwei Flügel bereits entfernt

Die 18 historischen Flügeltüren des Gebäudes sind sehr marode. Zwei Türen waren bereits so zerfallen, dass sie mit breiten Gurten zusammengehalten werden mussten. Das Rathaus hat in diesem Fall bereits gehandelt und die beiden Teile entfernte. Eine Firma soll komplett neue Türen herstellen. "Die lassen sich nicht reparieren", sagt Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler). Weil es sich nur um zwei einzelne Elemente gehandelt habe, konnte das Rathaus die benötigten 10 000 Euro für die Türen aus dem Haushaltstopf für Instandhaltung bezahlen. Da die übrigen Flügel mit einem Mal erneuert werden sollen, muss für die restliche Summe in Höhe von 93 000 Euro ein Beschluss gefasst werden. Damit die Sanierung noch in diesem Jahr über die Bühne gehen kann, muss das Vorhaben auf der Prioritätenliste der Investitionen nach oben. Besagte Liste wird derzeit in den Gremien der Stadtverordnetenversammlung diskutiert. Und die Liste der Wünsche ist lang.

Robusteres Material

Dass die Tore bereits so verfallen sind, hat laut Bauamtsleiter Daniel Hauke mehrere Gründe. Zum einen sei das Holz der Tore nicht sonderlich beständig. Bei der Sanierung waren die alten Flügel neu aufgearbeitet worden. Rückblickend hält Hauke diese Entscheidung für falsch. "Natürlich wäre es sinnvoller gewesen, die Tore von vornherein neu zu bauen, als Altes zu erhalten", sagt er. Hinzu kommt, dass die Türen permanent der Witterung ausgesetzt sind. Um sie zu schonen, hätten sie eigentlich abends geschlossen werden müssen. Doch das ist nie geschehen. Um Witterungsschäden in Zukunft zu vermeiden, gibt es auch Überlegungen, ganz auf die Torflügel zu verzichten. Laut Hauke lehnt der Denkmalschutz dies aber ab. Bereits 2017 habe die Stadt eine entsprechende Nachfrage gestellt. Hauke kann das aus denkmalpflegerischer Sicht aber nachvollziehen. "Natürlich macht es optisch etwas aus, wenn man die alte Remise erkennt", sagt er.

Für die neue angefertigten Flügel soll robusteres Material genutzt werden. Die unteren Teile sollen laut Schowchow aus Eiche, die oberen aus Birke hergestellt werden. Das Rathaus hatte gehofft, für die denkmalgeschützten Türen nochmals Städtebaufördermittel zu erhalten. Da für die Remise aber bereits 2012 Geld aus diesem Topf geflossen war, sei das Ansinnen abgelehnt worden. Fests steht, dass gehandelt werden muss. Verfallen die übrigen Torflügel weiter, muss die Stadt schnell eingreifen, damit die Sicherheit nicht gefährdet wird.