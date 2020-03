BRAWO

Brandenburg an der Havel Der Streit einer 34-Jährigen mit ihrem ehemaligen Lebensgefährten endete am Dienstagabend für die Frau im Krankenhaus. Die zunächst verbale Auseinandersetzung an der Wohnungstür in der Brandenburger Neustadt eskalierte, als der 63-Jährige eine Flasche durch die halb geöffnete Tür gegen eine Wand in der Wohnung warf und die Flasche zerschellte. Der Mann begann darafhin seiner Ex-Lebensgefährtin ins Gesicht zu schlagen. Dann beschädigte er die Wohnungstür, indem er mehrfach dagegen trat. Durch umherfliegende Scherben der zerborstenen Flasche wurde Wohnungsinhaberin am Bein verletzt, dass sie später in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet.