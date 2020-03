Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Von den auf den Coronavirus Sars-CoV-2 getesteten Personen in Ostprignitz-Ruppin sind die ersten acht Ergebnisse da und diese sind negativ.

Das wurde am Mittag in einer Pressekonferenz mitgeteilt. Dabei handelt es sich um 19 Personen aus dem Landkreis, die in Neustadt an einer Projektberatung teilgenommen haben, an der auch eine positiv auf den Erreger getestete Berlinerin beteiligt war. 11 Testergebnisse stehen derweil noch aus. Die Labore seien überlastet. Sechs Test werden auch außerhalb des Landkreises vorgenommen. Die restlichen Ergebnisse werden aber heute noch erwartet. Weil dieser Personenkreis Kontakt zu Lehrern an der Schule und zu Mitarbeitern der Amtsverwaltung hatte stehen im Raum Neustadt derzeit 2.250 Betroffene unter häuslicher Isolation.

Der Landkreis erwartet heute ebenso eine Richtlinie zum Umgang beziehungsweise zur Absage von Veranstaltungen. Der Prinz-von-Homburg-Schule, an der viele der Betroffenen arbeiten, bleibt zunächst bis 17. März geschlossen.