red

Raben In Esels Begleitung wandern die Teilnehmer der Eselwanderung am Sonnabend, 21. März, vom Wiesenburger Schlosspark nördlich in die Hügellandschaft zwischen Bad Belzig, Görzke und Wiesenburg. Es geht weiter durch die Große Rummel Richtung Schlamau und durch größtenteils offene Landschaft über Arensnest nach Schmerwitz. In Schmerwitz bleibt Zeit im Töpfercafe einzukehren. Die Tour führt weiter auf dem Internationalen Kunstwanderweg. Die letzte Etappe führt durch die Schlamauer Berge zurück nach Wiesenburg. Treff um 9.30 Uhr am Bahnhof Wiesenburg. Auskunft / Anmeldung: 01573/0308560, info@eselnomaden.de.