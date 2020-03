René Wernitz

Brandenburg/Rathenow (MOZ) Die Wirtschaftsregion Westbrandenburg geht auf Nummer sicher. Die für den 28. März in Brandenburg an der Havel vorgesehene Job-Dating-Veranstaltung "Stell-Dich-Ein" ist abgesagt.

Zur Wirtschaftsregion gehören neben der Stadt Brandenburg auch Premnitz und Rathenow. "Nach umfangreicher Prüfung der aktuellen Risikobewertung in Bezug auf die Ausbreitung des Corona-Virus (COVID-19) und unter Berücksichtigung der Handlungsempfehlungen des Robert-Koch-Instituts haben sich die Städte Rathenow, Premnitz und Brandenburg an der Havel gemeinsam mit dem Landkreis Havelland nunmehr vorsorglich für eine Absage entschieden", so heißt es aus der Brandenburger Stadtverwaltung. Zudem entfällt der für Donnerstag früh geplante Start einer gemeinsamen Fachkräfte-Kampagne. Die Bürgermeister wollten dabei auf dem Rathenower Bahnhof in den ODEG-Zug der Linie RB51 steigen und Berufspendlern auf dem Weg zum Brandenburger Hauptbahnhof die Vorzüge der Wirtschaftsregion erläutern.