Rüdersdorf Am Dienstag, gegen 16:25 Uhr, wurde die Polizei in die Brückenstraße gerufen.

Dort hatte zuvor ein Mann von einem Balkon volksverhetzende Äußerungen gerufen und einen Zeugen beleidigt und bespuckt. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 44 Jahre alten Einheimischen, der zu diesem Zeitpunkt einen Atemalkoholwert von 2,17 Promille aufweisen konnte. In seiner Wohnung fanden sich außerdem Betäubungsmittel an. Die Drogen wurden beschlagnahmt und er selbst in polizeilichen Gewahrsam genommen. Dort konnte der Mann seinen Rausch ausschlafen. Gegen ihn wird jetzt der Vorwurf der Volksverhetzung, der Beleidigung und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erhoben.