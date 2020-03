Sandra Euent

Ketzin/Havel (BRAWO) Im Ketziner Parkring kam es am frühen Dienstagnachmittag zu einem Brand in einer Küche. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet in einem Mehrfamilienhaus ein Geschirrspüler in Brand. Verletzt wurde niemand. Die Mieterin der Wohnung wurde jedoch vorsorglich medizinisch untersucht und die weiteren Mietparteien zeitweise evakuiert. Nachdem der Brand gelöscht und die weiteren Maßnahmen vor Ort beendet waren, konnten alle Parteien wieder in ihre Wohnungen zurück. Auch die betroffene Wohnung blieb weiter bewohnbar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Polizeangaben auf mehrere tausend Euro.