Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) In der Falkenseer Weberallee wurde in der Nacht zu Mittwoch ein hochwertiger Audi Q7 gestohlen. Der graue Audi stand am Straßenrand und hatte das amtliche Kennzeichen NAU-ME1. Die Polizei hat die Fahndung eingeleitet. Der Audi, der einen geschätzten Wert von 80.000 Euro hat, war mit einem sogenannten Keyless-Go-System ausgestattet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass es mit dem entsprechenden technischen Equipment möglich ist, das KeylessGo-System zu überwinden und das Auto zu stehlen. Um einen Diebstahl zu verhindern sollte diese Funktion vom Fahrzeugbesitzer ausgeschaltet werden oder der Autoschlüssel bei Nichtbenutzung in einem entsprechenden Behältnis (Schutzhülle, Etui etc.) aufbewahrt werden, so dass er kein Signal aussenden kann.