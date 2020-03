Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) In einem Discounter an der Neustädter Straße in Neuruppin ist am Dienstagnachmittag eine 14-Jährige beim Ladendiebstahl ertappt worden. Sie hatte sich eine Falsche Gin im Wert von 5,69 Euro in die Jacke gesteckt. Sie passierte die Kasse, ohne zu bezahlen. Das Markt-Personal hat das Mädchen daraufhin festgehalten und die Polizei informiert. Der Gin verblieb im Markt. Die Beamten übergaben das Mädchen dann an seine Eltern.