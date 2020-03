DPA

Leverkusen (dpa) Sportchef Rudi Völler von Bayer Leverkusen sieht angesichts von Absagen und der Anordnung von Geisterspielen im europäischen Fußball nun den Kontinentalverband UEFA in der Pflicht.

"Es ist ein Punkt erreicht, an dem die UEFA am Zug ist", sagte der Weltmeister von 1990 vor der Abreise mit seinem Verein zum Achtelfinal-Hinspiel der Europa League bei den Glasgow Rangers (Donnerstag, 21.00 Uhr/RTL und DAZN).

"In der Europa League werden am Donnerstag Spiele ausfallen. Und wenn ich mir den Spielplan anschaue, fehlt mir die Fantasie, wann das nachgeholt werden soll. Und in der italienischen Liga zum Beispiel kriegen sie es schon gar nicht mehr geregelt", sagte Völler: "Natürlich müssen die nationalen Verbände Entscheidungen treffen. Aber auch die UEFA muss nun mal klare Kante zeigen und erklären, wie es weitergehen soll. Was passiert mit den nächsten Runden, was passiert mit der EM? So kann es jedenfalls nicht funktionieren."

Die Leverkusener gehen davon aus, dass das Spiel in Schottland am Donnerstag nicht unter Ausschluss der Fans stattfinden wird. "Stand jetzt werden wir vor knapp 50.000 Zuschauern spielen", sagte Völler: "Aber hundertprozentig kann man das heutzutage nicht sagen."