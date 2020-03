OGA

Oranienburg (MOZ) Die Bauarbeiten vor dem Oranienburger Bahnhof schreiten voran. Für Donnerstagmorgen kündigt sich ein weiterer Meilenstein an. Dann soll die neue Bahnhofstoilette eintreffen.

Wie Stadtverwaltungssprecherin Eike-Kristin Fehlauer am Mittwochnachmittag informierte, befinde sich die im Werk schon fertig montierte Toilettenzeile bereits als Schwerlasttransport auf der Autobahn und sei unterwegs nach Oranienburg. Sie werde am Donnerstag gegen 7.30 Uhr am Oranienburger Bahnhof erwartet. Dort wird sie mit einem Kran vom Lkw auf die dafür vorgesehene Betonplatte gesetzt.

In den vergangenen Monaten hatten Reisende und Pendler immer wieder Kritik an den unzureichenden Möglichkeiten, sich zu erleichtern, am Oranienburger Bahnhof geübt.