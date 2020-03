Ob mit dem Pudel am Kulturhaus (links) oder auf den tief verschneiten Friedhofswegen: So ein richtiger Seelower Winter mit Schnee hatte auch seine Reize. Die Kita-Kinder freuten sich schon auf ihre neue Einrichtung (rechts), die an der Hinterstraße entstand und vor zehn Jahren eingeweiht wurde. © Foto: Horst Seelig

Unter dicken Schneehauben versteckt: Wer sein Auto starten wollte, musste es zunächst befreien. So wie hier am Citroen-Autohaus. © Foto: Horst Seelig

Schneeberge am Parkplatz: Im Januer 2010 hieß es zumeist "Erst schippen, dann einparken. Auch am MOZ-Haus am Markt. © Foto: Horst Seelig

Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Es war ein Bilderbuch-Winter, vor zehn Jahren in Seelow. Wer ihn mit dem nun erstmals schneelos zu Ende gehenden vergleicht, mag es kaum glauben: Es lag so viel Schnee, dass die Entsorger große Probleme hatten, an die Mülltonnen zu kommen.

"Schlechter Winterdienst in Nebenstraßen bereitet größte Probleme", berichtete das Oderland-Echo beispielsweise am 8. Januar. "Durch die Schneewehe in den Bus", lautete eine weitere Überschrift. Die Busfahrer kamen oft nur schwer in die Buchten und durch Wendestellen. Dick vermummt waren die Leute unterwegs. Die ADAC-Helfer waren in Seelow und Umgebung im Dauereinsatz, hieß es am 9./10. Januar.

In Gusow hatten die Mitglieder der Feuerwehr rund 100 000 Liter Wasser in den Dieg gepumpt. Das Betreten des Eises erfolgte auf eigene Gefahr. Als Problem stellte sich die Schneelast auf den Dächern heraus. Die Diedersdorfer Sporthalle wurde geschlossen. Das AmtsFußballturnier von Seelow-Land fiel aus. Und vor dem MOZ-Haus bildete der vom Marktplatz zusammengeschobene Schnee einen hohen Berg, der natürlich auch vom damaligen Redaktionsteam bestiegen wurde.

Bei Udo Schmidt in Gorgast sorgte Wasser, das er auf den Kirschbaum laufen ließ, für lange Eiszapfen. Und in der Frankfurter Straße in Seelow leisteten selbstlose Helfer Nachbarschaftshilfe beim Schneeräumen. Auf den Friedhöfen wurden die Beerdigungen zur Schwerstarbeit. Presslufthammer wurden gebraucht, um die Gruben auszuheben. In Falkenhagen hingegen freuten sich die Eisangler über eine tolle Saison.

Im Dezember 2010 ging es dann weiter mit den Schneemassen. Meterhohe Schneeberge sorgten dafür, dass die Autos stecken blieben. Auf der Oder trieben die "Brieger Gänse" genannten Eisschollen malerisch stromabwärts. Und in Seelow musste die Straße von der L37 ins Gewerbegebiet gesperrt werden, weil es Überschwemmungen gab.

In Groß Neuendorf lag so viel Schnee, dass neben den Schneemännern auch eine barbusige Schneefrau entstehen konnte. - All das waren Nachrichten, die wir in diesem Winter nicht vermelden konnten. Um so interessanter ist es, sich in die Fotos von Horst Seelig zu vertiefen, der auch die Idee dafür hatte, an Seelow zu erinnern, als es noch richtig Schnee gab.