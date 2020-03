Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Acht Ergebnisse der insgesamt 13 in Ostprignitz-Ruppin getesteten Personen auf den Coronavirus SARS-CoV-2 lagen Mittwochmittag vor. Sämtliche seien negativ, berichtete Landrat Ralf Reinhardt (SPD) auf einer eigens einberufenen Pressekonferenz, an der auch zahlreiche überregionale Medien teilnahmen.

Denn das Vorgehen im Landkreis mit der Anordnung einer häuslichen Isolation für sämtliche Schüler, Lehrer und Mitarbeiter der Neustädter Prinz-von-Homburg-Schule, des Hortes, der beiden Reitinternate sowie die Familienangehörigen ist in dieser Größenordnung bis dato einmalig in Deutschland. Es sei eine reine Vorsichtsmaßnahme, die auch trotz der negativen Testergebnisse auf die Lungenkrankheit Covid-19 bis einschließlich 17. März, dem Ende der Inkubationszeit, aufrecht erhalten werden soll.

Am 2. März hatte es eine Beratung mit 19 Teilnehmern zu dem Projekt "Reiten in der Schule" in einem der Internate gegeben, an der eine Frau beteiligt war, bei der später der Coronavirus nachgewiesen wurde. Das Gesundheitsamt des Kreises war darüber erst am 7. März informiert worden, woraufhin die Schulschließung angeordnet worden war. Grund dafür war auch, dass nach diesen fünf Tagen nicht mehr alle Kontaktpersonen spezifizierbar gewesen waren, erklärte der Landrat.

Von den anderen sechs Personen, die an der mehrstündigen Beratung in dem Reitinternat teilgenommen hatten und aus Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Potsdam, Oberhavel und dem Havelland kommen, und die sich dort auch testen ließen, liegen noch keine Testergebnisse vor. Reinhardt betonte jedoch, dass jeden Tag zu den Betroffenen telefonisch Kontakt gehalten wird. Bis dato habe es keine Symptommeldungen gegeben – auch nicht von anderen Menschen, die sich derzeit in häuslicher Isolation befinden. "Das ist ein erfreulicher Zwischenstand", so Reinhardt.

