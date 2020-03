Viola Petersson

Eberswalde Nach Bekanntwerden eines Corona-Falls im Klinikum Frankfurt (Oder) Anfang dieser Woche, bei der eine dort arbeitende Berliner Ärztin, positiv getestet wurde, wendet sich die Geschäftsführung des hiesigen Klinikkonzerns GLG mit einem Informationsblatt an all seine Mitarbeiter.

Denn: Auch in der GLG pendeln, so wie die Medizinerin im Frankfurter Fall, viele Beschäftigte von Berlin in den Barnim. Die Konzern-Geschäftsführung bittet die Mitarbeiter weiterhin um ein "umsichtiges Verhalten", um etwaige Infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen. "Wir raten im Interesse aller Beschäftigten und Patienten in GLG-Einrichtungen derzeit dringend davon ab, größere öffentliche Veranstaltungen, insbesondere in Berlin, zu besuchen", so der Appell von Dr. Steffi Miroslau und Jörg Mocek. Unterdessen wurden und werden in Berlin immer mehr Großveranstaltungen abgesagt.

Wer Symptome an sich feststellt oder Kontakt zu mit dem Coronavirus Infizierten hatte, möge sich ans Gesundheitsamt wenden. Zugleich werden alle "notwendigen Schutzmaßnahmen ergriffen, um den Klinikbeitreb uneingeschränkt fortsetzen zu können". Das Forßmann-Krankenhaus verfügt zwar über ein eigenes Labor. Test auf das Coronavirus könnten dort allerdings nicht durchgeführt werden. Das Klinikum nutze bei Verdachtsfällen Labore der Berliner Charite sowie in Frankfurt, so GLG-Sprecher Andreas Gericke.