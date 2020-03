Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Einschwein ist langweilig mitten in der Bibliothek - bis er die Abteilung mit Kochbücher entdeckt. Dank magischem Horn zaubert er die interessantesten Gerichte auch gleich zwischen Bücherstapel und Regalen. Das gibt Ärger! "Oder", fragt Anna Böhm die Zweitklässler der Weinbergschule in Rathenow. Was darf man, was nicht in der Bibliothek? Die rund 70 Kinder waren sehr aufmerksam und gut bei der Sache, sie wussten, was man auch in der Bibliothek nicht machen darf. Anna Böhm las ihnen aus dem Band "Im Herzen ein Held" der Reihe "Emma und Einschwein" am Mittwochvormittag vor. Sie steht in Kontakt mit den Stinknormalen Superhelden, die die Lesung unterstützten.