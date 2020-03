Siegmar Trenkler

Wittstock/Fehrbellin (MOZ) In einer Nothaltebucht auf der A 24 endete am Mittwoch die Flucht eines 30-jährigen Rostocker Autofahrers vor der Polizei. Er hatte nach Zeugenaussagen gegen 2.15 Uhr an der Raststätte Prignitz/West Bier getrunken und war mit einem Škoda davongefahren. Bei Neuruppin wollten Polizisten den Fahrer anhalten. Er aber fuhr mit hohem Tempo weiter, kollidierte in der Baustelle mit zwei Baken, die einen Sattelzug beschädigten und hielt erst, als er einen Reifen verloren hatte. Er stand unter dem Einfluss von Medikamenten und Alkohol.